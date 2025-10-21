Động thái của TikToker Việt sau vụ 'chế giễu trẻ khuyết tật' ở Đức

Sau hơn một tuần đăng bài xin lỗi, TikToker Nguyễn Phi Anh bất ngờ đăng video trở lại với hình ảnh "chữa lành", khiến cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi.

Ngày 20/10, TikToker Nguyễn Phi Anh - du học sinh tại Đức - bất ngờ đăng tải video mới mang tựa đề "Hành trình đẹp, cảm ơn..." trên tài khoản cá nhân có gần 28.000 người theo dõi.

Đoạn clip dài 28 giây của Phi Anh ghi lại những khoảnh khắc đời thường như dọn nhà, đi tàu điện, ăn trưa cùng bạn bè, giặt đồ hay dạo phố. Nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi khiến clip mang phong cách "chữa lành" quen thuộc trên mạng xã hội.

Sự trở lại này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời động viên, nhiều người tỏ ra phẫn nộ: "Bắt đầu giai đoạn tẩy trắng rồi à?", "Nói tạm biệt TikTok mà giờ lại lên video", "Vài ngày sau chắc lên video tiếp".

Video hiện thu hút hơn trăm nghìn nghìn lượt xem cùng hàng trăm lời bình luận trái chiều.

Trước đó, ngày 12/10, TikToker này từng đăng bài xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội vì một clip được cho là chế giễu bé gái khuyết tật trên đường phố Đức. Anh giải thích sự việc xảy ra cách đây 2 tháng và "hoàn toàn vô tình, không có ác ý".

Phi Anh từng đăng tải clip chế giễu đối với em bé khuyết tật để câu view.

Theo lời của anh, video khi đó chỉ là "clip điên điên" như phong cách anh vẫn làm, không nhằm xúc phạm ai. Tuy nhiên, khi đoạn clip bất ngờ lan truyền vào đầu tháng 10, nhiều người cho rằng hành động của anh mang tính chế giễu.

Ngay sau khi nhận ra phản ứng tiêu cực, Phi Anh đã xóa video, viết thư xin lỗi và quay lại nơi từng quay clip để tìm gặp bé gái nhằm nói lời xin lỗi trực tiếp nhưng không tìm được. Anh cho biết đã hỏi cảnh sát song không được hỗ trợ với lý do bảo mật.

Trong bài đăng, anh khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng và thừa nhận chịu nhiều áp lực tinh thần sau làn sóng chỉ trích. Khi ấy, Phi Anh cũng tuyên bố sẽ "tạm biệt TikTok".

Một số người nhận xét, phong cách video mới của Phi Anh gợi nhớ đến những nội dung "chữa lành" của YouTuber Thạch Trang - người từng dính nhiều "phốt" trong thời gian qua. Trước đó, cô cũng người cũng đăng video với tựa đề "Life goes on" (tạm dịch: Cuộc sống vẫn tiếp diễn).

Nguyễn Phi Anh (sinh năm 2003, quê Hà Tĩnh) mới sang Đức du học từ tháng 6 năm nay. Cũng trong thời gian này, anh bắt đầu sản xuất nội dung chia sẻ cuộc sống du học sinh, tập trung vào các video về thời trang, bắt trend nhảy, hát và ghi lại khung cảnh thành phố nơi mình sinh sống.