Mẹ 34 tuổi có 6 con 'đẹp như tranh' gây sốt ở Nhật Bản

Monko gây chú ý khi vẫn giữ được thân hình gọn gàng sau khi sinh 6 con trai. Hành trình nuôi con của bà mẹ 34 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Monko và 6 con trai.

Sự xuất hiện của người mẹ có 6 con trai trên số mới nhất của show truyền hình thực tế Mum's Secret Garden của ABEMA (Nhật Bản) thu hút sự chú ý. Nhân vật chính tên Monko (34 tuổi, đến từ tỉnh Chiba) nhận nhiều lời khen với ngoại hình ưa nhìn, SCMP đưa tin.

Monko tiết lộ sau khi sinh đứa con đầu tiên (Ryuki) vào năm 16 tuổi, cô phải bỏ học. Trong khi các bạn cùng trang lứa tập trung thi vào đại học, người mẹ trẻ phải thức trắng đêm để trông con và thay tã.

Sau khi kết hôn với cha của Ryuki, Monko có thêm 2 con trai. Hai người sau đó chọn ly hôn vì khác biệt quan điểm sống.

Khi là mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con, Monko kết hôn với Yosuke Mitsutsuka - một người đàn ông chu đáo. Họ có thêm 3 người con trai nữa.

Monko sinh con trai đầu tiên ở tuổi 16.

Mặc dù công việc và thu nhập của cặp đôi không được tiết lộ, Mitsutsuka được miêu tả là một "ông bố và cha dượng tận tụy", dốc sức nuôi dạy con cái.

6 người con trai của Monko cũng thu hút sự chú ý vì có ngoại hình giống hệt những người nổi tiếng tại Nhật Bản.

Cậu con trai cả Ryuki (17 tuổi) là người độc lập và nổi loạn, được giới truyền thông Nhật Bản nhận xét giống với ca sĩ Ren Nagase. Con trai thứ hai của Monko trông giống diễn viên quyến rũ Hayato Ichihara, trong khi con trai thứ ba của cô trông giống một người mẫu Nhật Bản.

Ba đứa con chung với chồng sau của Monko cũng có mái tóc đen dày, đôi mắt to, mũi cao và đôi môi đầy đặn. Người xem nói đùa rằng 6 anh em trông đẹp đến mức họ có thể thành lập một nhóm nhạc thần tượng.

Monko tiết lộ thách thức lớn nhất của cô là quản lý chi tiêu của gia đình, với hơn 700.000 yen (hơn 4.600 USD ) chi tiêu mỗi tháng, trong đó khoảng 1/3 dành cho thực phẩm. Các con trai đang ở "tuổi ăn tuổi lớn" có sức ăn không nhỏ, thường cần tới 3 kg gà viên cho bữa tối.

Các con của Monko rất thích đi mua sắm cùng mẹ, tận hưởng cơ hội được chọn những món đồ mình yêu thích. Mỗi lần đi mua sắm, cô thường mua hàng chục quả chuối, 5 kg thịt, 6 giỏ rau và gạo. Khi thanh toán, danh sách thường bao gồm hơn 110 mặt hàng, tất cả được tiêu thụ hết trong vòng vài ngày.

Gia đình 8 người tiêu thụ lượng thực phẩm khổng lồ.

Monko thừa nhận việc nuôi dạy 6 đứa con rất khó khăn, đặc biệt là với Ryuki, cậu con trai cả bướng bỉnh và thường xuyên cãi vã với cha dượng. Người mẹ nói rằng thấu hiểu nỗi sợ bị bỏ rơi của con nhưng bất lực vì cô cũng vất vả để xoay xở với cuộc sống.

Trong chương trình truyền hình, Monko cho biết hạnh phúc của các con có ý nghĩa với lớn hơn cả hạnh phúc của chính mình. Người mẹ 34 tuổi nói vui rằng nếu có thể vẫn muốn sinh thêm đứa thứ 7.

Câu chuyện của bà mẹ 6 con nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội tại Nhật Bản - quốc gia vốn đối mặt nhiều nguy cơ do tỷ lệ sinh thấp. Bên cạnh lời khen, cũng có người bày tỏ e ngại: "Với một gia đình đông người như vậy, Monko khó có thể đối xử công bằng với cả 6 người con trai. Tôi lo lắng cho tương lai của chúng".