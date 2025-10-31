Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người yêu về ra mắt

Khi Phương Thùy nắm tay Thanh Tâm nói: "Đây là người con yêu", mẹ cô lặng đi rồi bật khóc. Suốt một tuần sau đó, bà gần như không cất lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

Thanh Tâm và Phương Thùy chụp ảnh kỷ niệm.

Tháng 7 vừa qua, Thanh Tâm (sinh năm 1995, sống tại Hà Nội) được người yêu là Phương Thùy (sinh năm 2005, quê Cà Mau, hiện sinh sống ở TP.HCM) đưa về ra mắt gia đình.

Khi Thùy giới thiệu: "Đây là người yêu của con", mẹ cô lặng người. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, ngồi xuống ghế và bật khóc. Suốt một tuần sau đó, bà gần như không cất lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Trái lại, người cha vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ba Thùy đã biết con mình khác biệt từ lâu nên không ngạc nhiên, cũng không phản đối. Ông chỉ lặng lẽ an ủi, động viên vợ, mong bà dần chấp nhận tình yêu của chúng tôi", Thanh Tâm chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tình yêu vượt rào cản

Phương Thùy nhận ra mình khác với những cô gái cùng trang lứa từ khi còn nhỏ. Cô từng thử mở lòng với con trai nhưng càng ngày càng hiểu rõ trái tim mình chỉ rung động trước những cô gái. Cảm giác ấy khiến Thùy nhiều lần day dứt, sợ làm cha mẹ thất vọng.

"Thỉnh thoảng mẹ có hỏi vu vơ 'con có quen bạn nữ à?', nhưng tôi luôn lảng tránh", Thùy kể.

Còn với Thanh Tâm, cô sớm nhận ra mình thích người đồng giới từnhững năm học cấp 3 và đã thẳng thắn công khai với gia đình.

Cả hai quen nhau từ năm 2017 nhưng sau đó mất liên lạc vì Thùy không còn dùng mạng xã hội. Đầu năm nay, khi tình cờ thấy lại hình ảnh của Thùy trên TikTok, Tâm đã chủ động kết bạn và nhắn tin.

Chỉ qua vài tin nhắn đầu tiên, họ đã nhận ra sự đồng điệu đến kỳ lạ. Trong mắt Thùy, Tâm là người dịu dàng nhưng mạnh mẽ, mang đến cảm giác bình yên và tin cậy.

Thanh Tâm tỏ tình với Phương Thùy vào ngày 22/5.

Sau thời gian trò chuyện, Tâm và Thùy quyết định bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Dù yêu xa, một người ở Hà Nội, một người ở TP.HCM, họ vẫn cố gắng vun đắp tình cảm qua từng chuyến bay, từng cuộc gặp ngắn ngủi chưa kịp thỏa nỗi nhớ đã phải nói lời chia tay.

Vào ngày 22/5, Tâm lấy hết can đảm mua hoa, gửi đến tận nhà cho Thùy với lời nhắn "Hoa về trước, chị về sau".

"Hôm ấy, tôi cũng nhắn tin tỏ tình với Thùy. Khi Thùy đồng ý, cảm giác trong tôi như vỡ òa, vừa hạnh phúc, vừa nhẹ nhõm", Tâm nhớ lại.

Không lâu sau, Tâm bay vào TP.HCM để gặp người thương. Họ chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

Nước mắt của mẹ và lời chấp nhận

Trong mối quan hệ này, cả hai đều may mắn nhận được sự cảm thông từ gia đình Tâm. Khi Thùy ra Hà Nội thăm, bố mẹ Tâm đón tiếp cô bằng sự ấm áp: họ nấu những món ngon, trò chuyện thân tình.

Ngày chia tay, bố mẹ Tâm ra tận sân bay và gửi theo một gói quà "nhờ mang về biếu lại bố mẹ con ở Cà Mau".

Tình cảm của cả hai dần được bố mẹ 2 bên chấp nhận.

Ngược lại, gia đình Thùy lại trải qua những ngày đầy nước mắt. Mẹ cô không phản đối gay gắt, nhưng nỗi buồn hiện rõ trong từng bữa ăn bỏ dở.

Thùy cố gắng giãi bày, an ủi, mong mẹ hiểu và chấp nhận con người thật của mình. Nhờ có chồng khuyên nhủ, dần dần bà cũng nguôi ngoai.

"Tôi nhớ mãi ngày ba nói với mẹ: 'Tôi biết con như vậy từ lâu rồi, miễn sao con hạnh phúc là được'. Khi ấy, mẹ chỉ im lặng, nhưng tôi thấy nước mắt bà đã thôi rơi", Thùy kể.

Khoảng 2 tháng sau, lần thứ hai Tâm về thăm, mẹ Thùy nắm tay cô nói nhỏ: "Mẹ mong con là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Thùy dẫn về. Hai đứa cố gắng sống hòa thuận, đừng để mẹ buồn".

Với Thùy, đó là lời chấp nhận quý giá nhất. Sau khi gia đình hai bên dần thấu hiểu, Tâm và Thùy cùng chụp bộ ảnh kỷ niệm tại TP.HCM, Đà Lạt và Nha Trang để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Nói về dự định tương lai, Tâm cho biết sang năm, cô sẽ chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc để tiện ở gần người yêu.

"Còn chuyện cưới, chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cả hai sẽ cùng cố gắng vì nhau", Tâm nói.