Ngoại hình gây sốc của cô gái TQ sau 14 ngày thi sinh tồn trên núi

Sau nửa tháng phải tự sinh tồn trên núi, Dương Siêu Cầm khiến khán giả ngỡ ngàng không nhận ra khi mặt hốc hác, người gầy rộc, tay chân nứt nẻ.

Hình ảnh Dương Siêu Cầm trước và sau 14 ngày tham gia cuộc thi sinh tồn.

Tờ World Journal đưa tin vào đầu tháng 10, cuộc thi "thử thách sinh tồn núi Thất Tinh", tại Trương Gia Giới (Hồ Nam, Trung Quốc), đặc biệt gây chú ý với yêu cầu khắc nghiệt. Đây là cuộc thi được công ty du lịch địa phương kết hợp với các câu lạc bộ dã ngoại kết hợp tổ chức.

100 người tham gia chỉ được mang theo một con dao rựa, tự mình sinh tồn trong rừng sâu lạnh giá. Người trụ lại cuối cùng sẽ giành giải thưởng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD ).

Sau 14 ngày kể từ khi thử thách bắt đầu, đến hôm 23/10, có hàng chục thí sinh đã "rơi rụng" vì không chịu nổi cái lạnh giá và thiếu thốn. Trong tổng số 25 người còn trụ lại được, Dương Siêu Cầm là thí sinh nữ duy nhất. Hình ảnh của cô nàng gần 30 tuổi sau 2 tuần sống trên núi khiến người theo dõi ngỡ ngàng.

So với ngày đầu tiên, thí sinh họ Dương đã gầy rộc đi trông thấy, mặt hốc hác, tóc tai đến quần áo đều nhem nhuốc, môi nứt khô và biểu cảm không giấu được mệt mỏi. Cô được nhiều dân mạng đặt biệt danh "người đẹp lạnh lùng".

Theo tờ Jiupai News, tính đến ngày 24/10, Dương đã sống sót trong vùng hoang dã được 16 ngày. Cô cho biết cảm thấy ổn, nhưng đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng đã nứt nẻ và khuôn mặt đầy bụi bẩn.

"Hôm nay khi tôi rửa tay, chạm vào những vết nứt nẻ đau đến mức tôi đã khóc. Tôi sẽ cố gắng, kiếm chút gì đó để ăn và sống sót từng ngày một, để mọi thứ diễn ra tự nhiên", cô nói khi được phỏng vấn.

Dương là thí sinh nữ duy nhất trụ lại trong top 25.

Kể về những ngày sinh tồn, cô cho biết điều quan trọng nhất là phải tìm được đồ ăn. Trong khu rừng này, cô thường kiếm được những quả kiwi dại to bằng nắm tay, nếu may mắn có thể bắt được châu chấu hoặc thấy nấm.

"Nấm có vị giống thịt, lại rất thơm. Tôi không nhận ra nhiều loại rau củ quả dại, nên sẽ thử. Nếu không ăn được, tôi sẽ móc họng nôn ra và súc miệng. Nếu ăn được, tôi sẽ tiếp tục ăn vào lần sau", cô kể, nói rằng không biết mình trụ được bao lâu, chỉ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Ban đêm còn khắc nghiệt hơn, khi nhiệt độ trên núi xuống rất thấp. Dương Siêu Cầm dựng một căn lều hình bán nguyệt bằng lá tre. Cô kiệt sức đến mức kỳ kinh nguyệt kéo dài thêm 8 ngày, và cũng gặp phải vô số vấn đề khác như bị lạc, mất nước, chấn thương và nhiễm trùng.

Dù vậy, cô nói rằng : "Tôi tham gia cuộc thi không chỉ vì tiền thưởng, mà còn để thử thách bản thân và chứng minh rằng phụ nữ có thể kiên trì trong môi trường khắc nghiệt".

Hình ảnh về sự thay đổi của Dương nhanh chóng lan truyền trên mạng khiến nhiều người thán phục: "Ý chí của cô ấy thật đáng nể. Nếu là tôi chắc chỉ cần một ngày đã khóc gọi mẹ rồi", "Cô ấy gầy trơ như ma đói, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy có nét đáng yêu", "Nhà vô địch năm ngoái đã giảm 31 kg để giành được 100.000 nhân dân tệ, không biết năm nay cô ấy sẽ phải đánh đổi đến đâu".