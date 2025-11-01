Du khách 200 kg tử vong khi đến 'phố thể hình' ở Phuket để giảm cân

Người đàn ông 33 tuổi, nặng 200 kg, được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở Phuket trong thời gian tham gia trại huấn luyện để giảm cân.

Soi Taied nổi tiếng là "phố thể hình" hay "trại Muay Thái" ở Thái Lan. Ảnh: The Soi Phuket/Instagram.

Ngày 29/10, một người đàn ông 33 tuổi, quốc tịch Mỹ, được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở Phuket (Thái Lan) sau khi đến đây để tham gia trại huấn luyện ở "phố thể hình" Soi Taied.

Tờ Phuket News đưa tin nam du khách, người nặng 200 kg, đã đăng ký lớp học kéo dài một tuần với hy vọng giảm cân.

Theo báo cáo của cảnh sát, một ngày trước khi mất, người đàn ông đã nói với người dọn phòng rằng anh ta cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Anh nhờ người này mua hộ đồ ăn nhẹ ở một cửa hàng 7-Eleven gần đó và không ra khỏi phòng.

Trưa ngày hôm sau, nhân viên dọn phòng gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Khi nhân viên khách sạn mở cửa, người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bị thương hoặc vật lộn. Đồ đạc của nạn nhân cũng không bị xáo trộn.

Cảnh sát cho biết một số loại thuốc đã được tìm thấy trong phòng. Đánh giá y tế ban đầu cho thấy có khả năng nạn nhân đã chết vì những lý do liên quan đến tình trạng sức khỏe mạn tính vài giờ trước khi thi thể được phát hiện.

Sau đó, thi thể của người đàn ông được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm.

Soi Taied, nơi có trại huấn luyện mà nam du khách Mỹ tham gia, nổi tiếng là "phố thể hình" hay "phố Muay Thái" của Phuket.

Đây là trung tâm dành cho những người đam mê thể hình, vận động viên và khách du lịch chăm sóc sức khỏe, nổi tiếng với các trại tập đấm bốc và Muay Thái, phòng tập thể dục, spa và cửa hàng chăm sóc sức khỏe.

Nơi đây thu hút những người đam mê thể thao từ khắp nơi trên thế giới đến rèn luyện, với một cộng đồng thân thiện và nhiều hoạt động đa dạng.