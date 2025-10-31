'Quái vật phòng gym' Brazil qua đời vì đột quỵ sau cú sốc mất mèo cưng

Sau khi chú mèo gắn bó qua đời, Ricardo Nolasco dos Santos (Brazil) suy sụp tinh thần rồi không qua khỏi vì đột quỵ và xuất huyết não.

Santos là vận động viên thể hình nổi tiếng Brazil.

Theo thông báo từ gia đình, Ricardo Nolasco dos Santos qua đời hôm 20/10, khi mới 31 tuổi.

Iva Nolasco, mẹ Santos, tiết lộ anh qua đời vì đột quỵ và nhiễm trùng phổi. Bà cũng cho rằng nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng này là sự ra đi trước đó không lâu của Baki - chú mèo cưng mà Santos yêu quý.

"Hôm ấy, huyết áp của con trai tôi tăng cao và nó quyết định ra ngoài ăn tối với bạn bè một chút cho khuây khỏa. Thằng bé kêu đau đầu, bắt đầu lên cơn co giật rồi đột quỵ", bà Iva viết, nhớ lại đêm kinh hoàng khi con trai được đưa đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, Santos là người có van tim hai lá bẩm sinh - một dị tật khiến tim hoạt động kém ổn định, dễ dẫn đến các biến chứng, thậm chí tử vong khi gặp căng thẳng hoặc xúc động mạnh.

Santos đau buồn trước sự ra đi của chú mèo cưng.

Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram trước khi qua đời, Santos cũng chia sẻ loạt ảnh cũ và những dòng tưởng nhớ đến chú mèo Baki.

Theo People, Santos là vận động viên thể hình có tiếng tại Brazil. Anh vô địch các giải thể hình 11 lần và hai lần giành chiến thắng trong một cuộc thi cơ bắp danh giá cấp khu vực. Anh sở hữu hơn 13.000 người theo dõi trên Instagram, nơi anh chia sẻ các mẹo tập luyện và khoảnh khắc đời thường.

Chỉ vài tháng trước khi qua đời, vào ngày 19/7, Santos đã cầu hôn bạn gái 4 năm trên sân khấu một cuộc thi.

"Em yêu anh bằng cả trái tim, ngưỡng mộ anh và em rất tự hào về con người mà chúng ta đã cùng nhau trở thành trong suốt những năm qua. Cảm ơn anh đã luôn giúp em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Em chọn anh mỗi ngày để chia sẻ cuộc sống điên rồ này!", Sabrina Wollmann, bạn gái Santos, bày tỏ sau sự ra đi của anh.