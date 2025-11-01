Elon Musk tiều tụy

Một bác sĩ nổi tiếng của Mỹ bày tỏ lo ngại về sức khỏe của tỷ phú Elon Musk, sau khi nhận thấy ông có dấu hiệu "lão hóa nhanh" trong buổi trò chuyện mới nhất với Joe Rogan.

Elon Musk trông già hơn hẳn so với trước đây.

Elon Musk (54 tuổi) xuất hiện trong tập thứ 8 của chương trình Joe Rogan Experience phát sóng hôm 31/10, trông già nua, mệt mỏi và thiếu sức sống hơn trước.

Bác sĩ Stuart Fischer, chuyên hành nghề tại New York (Mỹ), nhận xét: "Ngay cả tại Đại hội Đảng Cộng hòa hồi tháng 7/2024, ông ấy vẫn còn tươi tắn hơn nhiều. Áp lực, sự chú ý và những tranh cãi dường như đã khiến ông ấy già đi cả về thể chất lẫn tinh thần", theo Daily Mail.

Dù chưa từng trực tiếp thăm khám Elon Musk, bác sĩ Fischer cho rằng dấu hiệu lão hóa nhanh không chỉ thể hiện qua khuôn mặt. Ông nói: "Nó làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ".

Theo ông, việc căng thẳng kéo dài khiến cơ thể liên tục tiết ra hormone cortisol và adrenaline - hai yếu tố gây hao mòn tim mạch và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Căng thẳng mạn tính cũng khiến cơ thể hấp thu kém các dưỡng chất, vitamin và chất chống oxy hóa, khiến tế bào bị "rỉ sét" nhanh hơn.

"Mất ngủ hay ăn uống thất thường khi căng thẳng chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn", ông nói thêm.

Các hormone stress ở mức cao có thể phá vỡ collagen - loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Kết quả là da trở nên xỉn màu, chảy xệ, xuất hiện quầng thâm và nếp nhăn sớm. Việc mất ngủ do stress càng khiến tình trạng này trầm trọng hơn.

Vẻ ngoài tươi tắn của Elon Musk vào năm 2018.

Tác động không chỉ dừng lại ở cơ thể. Căng thẳng kéo dài còn ảnh hưởng đến não bộ, đặc biệt là vùng hồi hải mã (hippocampus) - trung tâm điều khiển trí nhớ và cảm xúc. Khi mức cortisol tăng cao, vùng này có thể teo nhỏ, khiến khả năng tập trung, ghi nhớ và xử lý cảm xúc suy giảm.

Theo thời gian, điều này khiến con người trở nên mệt mỏi, hay quên và kém minh mẫn, tạo cảm giác “xuống sức” rõ rệt.

Dù vẫn duy trì được sức bền trong buổi trò chuyện dài 3 tiếng với Joe Rogan, Musk bị nhận xét nói chậm hơn, có nhiều khoảng ngắt ngừng hơn thường lệ.

Bác sĩ Fischer cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng: "Tôi nghĩ ông ấy không lường trước được khối lượng áp lực khổng lồ khi phải đối mặt với những vấn đề chính trị quốc tế trong vài năm qua. Những người từng yêu mến ông giờ quay lưng, trong khi ông vẫn phải điều hành hàng loạt công ty. Điều đó cực kỳ hao tổn".

Từng được phe cánh tả ca ngợi là "người tiên phong năng lượng sạch", Musk tự nhận mình là đảng viên Dân chủ và từng bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020.

Tuy nhiên, sau khi mua lại Twitter vào năm 2022 và đổi tên thành X, quan điểm chính trị của ông dần chuyển hướng. Đến giữa năm 2024, phần lớn nội dung Musk chia sẻ trên mạng xã hội tập trung vào các vấn đề bảo thủ.