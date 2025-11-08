Mẹ 42 tuổi bị nhầm là chị gái của con 16 tuổi

Dù lệch 26 tuổi với cô con gái sinh năm 2009, chị Hồng Cúc (giáo viên mầm non) vẫn thường bị nhầm là chị gái, thậm chí là bạn bè của con.

Cô giáo 42 tuổi hút triệu view vì ngoại hình quá trẻ Đã là mẹ hai con song chị Hồng Cúc (sinh năm 1983, Tiền Giang) vẫn luôn giữ tâm hồn và phong cách thời trang trẻ trung. Cô thường bị nhận nhầm là chị em với con gái 16 tuổi.

Phan Giảng Uyên Vy (sinh năm 2009, đến từ Gò Công, Tiền Giang) không nhớ nổi số lần bị nhận nhầm là "chị em" với mẹ, dù hai người lệch nhau 26 tuổi. Mỗi khi mẹ của Vy là chị Hồng Cúc (sinh năm 1983) đính chính về tuổi thật, người đối diện thường tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Mẹ mình năm nay 42 tuổi, nhưng luôn được nhận xét là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Hai mẹ con đã quá quen với chuyện bị nhầm là chị em, thậm chí bạn bè, thi thoảng cũng gặp những tình huống rất hài hước", Uyên Vy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, cô nàng Gen Z đăng clip ngắn ghi lại cảnh đón mẹ khi đi chợ, kèm theo dòng cảm xúc: "Đến giờ vẫn chưa tin bà chị này là mẹ mình".

Vy không ngờ, chỉ sau một đêm, clip gây sốt mạng và đến nay đã có gần 14 triệu lượt xem.

Uyên Vy và mẹ giống như hai người bạn thân.

Trong đoạn video, mẹ của Vy diện quần suông đen và chiếc áo thun kẻ sọc ngang. Những người theo dõi bày tỏ trầm trồ vì mẹ quá trẻ. Nhiều người đoán tuổi, tin rằng mẹ cô chắc hẳn sinh con gái khi còn ít tuổi nên mới trông giống chị em đến vậy.

Dân mạng càng bất ngờ hơn khi tuổi thật của chị Hồng Cúc. "Không đọc caption, tôi tưởng là bạn bè chứ không tin nổi hai mẹ con ấy","Đang đoán chị ấy sinh năm 1992 hay 1995, không ngờ là đầu 8X, trẻ trung từ thần thái đến cách ăn mặc luôn", "Xét theo tuổi thì phải gọi mẹ bạn là cô, nhưng trông nét mặt trẻ thế này chắc tôi phải gọi chị thôi" - nhiều người hài hước bày tỏ.

Uyên Vy nói rằng "mẹ tuổi Gen Z nhưng tâm hồn rất Gen Z".

Uyên Vy nói rằng cô và mẹ cũng rất bất ngờ khi nhận nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Khi được hỏi về "bí quyết" khiến mẹ trẻ trung, cô vui vẻ nói: "Chắc một phần vì mẹ là giáo viên mầm non, nên tâm hồn cũng tươi trẻ".

Cô nàng 16 tuổi là con út trong nhà. Cô còn một anh trai sinh năm 2006, hiện là sinh viên đại học.

Vy tâm sự mẹ của mình tuổi Gen Y nhưng tâm hồn và phong cách rất Gen Z. Không chỉ giống "chị em" về ngoại hình, Vy và mẹ cũng như những người bạn trong cuộc sống, dường như không có khoảng cách về thế hệ.

"Điều mình yêu nhất ở mẹ chính là luôn thấu hiểu cho mình và không hề suy nghĩ cứng nhắc", cô nàng chia sẻ.