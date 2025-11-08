Tài xế lồm cồm bò ra từ chiếc ôtô bị tông nát bét gây kinh ngạc

Một vụ va chạm nghiêm trọng giữa ôtô và xe tải xảy ra sáng 8/11 tại phường Trung Sơn (Ninh Bình) khiến chiếc xe con hư hỏng nặng, song tài xế may mắn không bị thương.

Tài xế tự chui ra khỏi chiếc ôtô bị tông nát bét gây sốc Chiếc ôtô bị xe tải tông biến dạng hoàn toàn trên đường Quang Trung (phường Trung Sơn, Ninh Bình) sáng 8/11, nhưng tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 6h15 sáng 8/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Quang Trung thuộc phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, đoạn trước cổng Bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng Ninh Bình - đối diện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D. Chiếc ôtô con bị xe tải tông mạnh đến mức biến dạng hoàn toàn, nhưng tài xế may mắn sống sót.

Anh Lê Hùng, người chứng kiến vụ việc, kể lại với Tri Thức - Znews: “Tôi đang trên đường đi ăn cưới thì nghe tiếng động rất lớn. Ngoái lại, tôi thấy một chiếc ôtô bị nát bét, tưởng chỉ là mảnh hàng hóa rơi từ xe tải xuống. Lúc đó tôi chắc rằng người trong xe không thể qua khỏi".

Thế nhưng chỉ khoảng một phút sau, anh Hùng bàng hoàng thấy tài xế tự mở cửa chui ra khỏi xe.

"Cả tôi và mọi người xung quanh đều vỗ tay reo mừng. Không ai tin nổi người trong xe lại sống sót", anh nói.

Ôtô bị đâm nát mất hình dạng sau vụ việc.

Theo anh Hùng, thời điểm đó, nhiều người không dám lại gần vì sợ xe có thể phát nổ. Anh cũng không thể kết luận được ai đúng ai sai vì chỉ nhìn thấy sau tiếng tiếng động lớn.

Sau đó, nhiều người đi đường cũng tụ tập quanh khu vực hiện trường, ai nấy đều sửng sốt trước cảnh chiếc xe bị biến dạng. "Tôi lúc đó cũng khá hoảng nên chỉ kịp dùng điện thoại livestream quay lại vụ việc và đăng lên mạng xã hội. Nhưng không ngờ mọi người lại quan tâm đến như vậy", anh cho hay.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Tam Điệp có mặt, nhanh chóng xử lý hiện trường, di chuyển các phương tiện gặp nạn và điều tiết giao thông.

Đoạn video anh Hùng ghi lại hiện thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên: "Như kiểu xe làm bằng giấy ấy nhỉ, quá may mắn!", "Về nhà ăn mừng thôi, đúng là kỳ tích!".