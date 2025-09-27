Đàn dê gần 20 con bất ngờ kéo vào tiệm nail giữa mưa lớn ở Ninh Bình
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.
Đoạn video ghi lại cảnh mẹ bầu 9 tháng vẫn chạy bộ trong phòng gym khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội: người lo ngại rủi ro, kẻ ủng hộ vì cho rằng tập đúng cách vẫn có lợi cho sức khỏe.
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.
Khoảnh khắc cậu bé lớp 7 tháo dây chuyền trao cho chị gái trong ngày cưới đã khiến cả hôn lễ rưng rưng, còn mạng xã hội thì "vỡ òa" với gần 4 triệu lượt xem.
Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.
Trong khoang lái trực thăng, Hải Anh không khỏi bất ngờ khi được bạn trai Miguel trao nhẫn cầu hôn.
“Chưa kịp tới bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Ninh đã sinh con ngay trên taxi. Khoảnh khắc đặc biệt này được tài xế trẻ bình tĩnh hỗ trợ, đưa mẹ con an toàn tới cơ sở y tế gần nhất.
Đoạn video do cảnh sát cung cấp cho thấy Neil Platt liên tục lướt mạng xã hội, xem những bức ảnh khiêu dâm trước vụ va chạm trên đường cao tốc ở Lancashire (Anh) hồi tháng 5/2024.
Mất 2 tay do tai nạn, Đặng Trọng Định không đầu hàng nghịch cảnh. Anh lập kênh TikTok, truyền cảm hứng cho nhiều người qua các video nấu ăn.
Sáng 19/9, N.V. T., thanh niên ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê, đến tận nơi xin lỗi nhưng càng khiến gia đình nạn nhân bức xúc.
Khoảnh khắc người dân Lạng Sơn mở rộng cửa đón bộ đội nghỉ chân tạo nên bức tranh ấm áp về tình quân dân giữa đời thường.
Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.