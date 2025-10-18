Trúng độc đắc 1,4 triệu USD, chồng giấu vợ đem tiền du lịch với bồ nhí

Người vợ ở Trung Quốc sụp đổ khi phát hiện chồng đã tiêu sạch số tiền trúng số, tặng rất nhiều cho các streamer nữ và còn ngoại tình.

Người vợ họ Yuan (sống tại Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) kể với đài truyền hình Henan TV rằng cô và chồng kết hôn từ năm 2016.

Vào ngày 17/12 năm ngoái, người chồng (không được tiết lộ danh tính trong bản tin) đã trúng giải độc đắc 10,17 triệu nhân dân tệ ( 1,42 triệu USD ), với thực nhận sau thuế là 8,14 triệu nhân dân tệ ( 1,14 triệu USD ).

Khi được chồng tiết lộ về vụ trúng số, Yuan đã rất vui mừng. Chồng còn nói cô có thể mua bất cứ thứ gì mình thích với số tiền đó.

Anh ta đưa cho cô một thẻ ngân hàng được cho là có 3 triệu nhân dân tệ ( 420.000 USD ) để chi tiêu. Vì tin tưởng chồng, Yuan không kiểm tra số dư mà cất thẻ vào ngăn kéo.

Người vợ họ Yuan bức xúc kể lại việc chồng tặng tiền trúng số cho streamer nữ nhưng không để cho vợ một đồng. Ảnh: Handout.

Chỉ ít lâu sau, chồng Yuan đã thay đổi chóng mặt. Anh ngần ngại đưa tiền cho vợ, thay vào đó là chìm đắm trong cờ bạc và say sưa xem các nữ streamer phát trực tiếp, thẳng tay tặng rất nhiều tiền cho họ.



Người chồng đã tặng cho một trong số streamer nữ số tiền 1,2 triệu nhân dân tệ ( 168.000 USD ). Vào tháng 7, anh ta và nữ streamer cùng đi du lịch 4 ngày nhưng chạm mặt Yuan tại một ga tàu.

Theo hồ sơ trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội mà Yuan có được, chồng cô đã gọi nữ streamer là "em yêu", trong khi tự xưng mình là "chồng". "Em thích mẫu đàn ông thế nào? Một ông già nhiều tiền như tôi thì sao?", anh ta nhắn.

Sau đó, Yuan mới kiểm tra và phát hiện thẻ ngân hàng chồng đưa vốn dĩ không có tiền.

"Anh đối xử với em quá bất công. Em đã làm rất nhiều thứ cho gia đình. Anh còn lương tâm không?", cô chất vấn chồng.

Yuan nói rằng trước khi chồng trúng số, cô luôn tin rằng anh sẽ là người gắn bó với mình cả đời. "Nhưng anh ấy đã phản bội tôi trong chớp mắt. Anh ta còn nói muốn kiếm một nữ streamer để sinh con. Tôi ước anh ta chưa bao giờ trúng số", người vợ bất lực bày tỏ.

Trả lời báo chí, người chồng nói thẳng: "Tôi đã tiêu hết tiền rồi. Giờ cô ấy lại kiện tôi ly hôn. Mọi chuyện cứ để tòa án quyết định".

Xi Junqi, luật sư của Công ty luật Henan Zhongdi, cho biết giải thưởng xổ số trúng thưởng trong thời gian kết hôn được phân loại là tài sản chung của cặp đôi.

"Nếu số tiền mà người chồng trả cho streamer cao hơn nhiều so với mức tiêu dùng trung bình của gia đình, người vợ có thể yêu cầu tòa án phán quyết rằng người chồng không được chia tài sản chung. Nếu hoạt động tặng tiền của anh ta dựa trên mối quan hệ không lành mạnh giữa anh ta và người phát trực tiếp, người vợ có thể yêu cầu trả lại số tiền đó", luật sư phân tích.