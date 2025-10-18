Bị sếp cưỡng hiếp rồi sa thải, nữ giám đốc TQ làm điều chưa từng có

Đối diện với hành động đồi bại của cấp trên, Cui Lili quyết không im lặng, kiên trì kiện đến cùng và tạo nên tiền lệ pháp lý chưa từng có cho phụ nữ nơi công sở ở đất nước tỷ dân.

Camera giám sát của khách sạn ở Hàng Châu (Trung Quốc) tháng 9/2023 cho thấy cấp trên bế Cui Lili vào phòng. Ảnh: KH01.

Một vụ án hy hữu ở Trung Quốc đã khiến dư luận chú ý: một phụ nữ bị sếp cưỡng hiếp trong chuyến công tác, rồi sau đó bị công ty sa thải. Nhưng thay vì im lặng, cô chọn con đường pháp lý để đòi lại công bằng cho mình và cho những phụ nữ từng chịu tổn thương tương tự.

Câu chuyện của Cui Lili (40 tuổi) kéo dài gần 2 năm, đi qua nhiều cấp tòa án. Vụ việc không chỉ là cuộc chiến chống lại kẻ phạm tội, mà còn là hành trình giành lại quyền được công nhận, theo Sixth Tone.

Từ nạn nhân thành người tiên phong pháp lý

Tháng 9/2023, khi còn là giám đốc kinh doanh của hãng sản xuất linh kiện ôtô DECO Automotive ở Thiên Tân, Cui đến Hàng Châu dự tiệc cùng tổng giám đốc Wang Hao và một khách hàng. Đêm đó, trong tình trạng say rượu, Cui bị Wang cưỡng hiếp trong khách sạn.

Vụ việc được báo cảnh sát, Wang bị bắt và sau đó bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội hiếp dâm. Tuy nhiên, chỉ 16 ngày sau bản án, DECO thông báo sa thải Cui với lý do "nghỉ việc không phép" và "không tuân thủ quy trình xin nghỉ", dù trước đó cô đã bị tạm đình chỉ công tác và không được trả lương.

Cui quyết định khởi kiện công ty. Tháng 12/2024, Phòng Nhân lực - Xã hội quận Tấn Nam (Thiên Tân) ra phán quyết công nhận vụ tấn công là tai nạn lao động, mở đường cho cô đòi bồi thường. DECO kháng cáo, cho rằng đây là "tranh chấp cá nhân" giữa hai người, nhưng tòa bác đơn.

Phán quyết này đánh dấu bước ngoặt trong luật lao động Trung Quốc, khi lần đầu tiên một nạn nhân bị tấn công tình dục trong chuyến công tác được xem là người "bị thương khi làm việc".

Cui Lili trên đường đi nộp đơn yêu cầu bồi thường tại tòa. Ảnh: The Paper.

Sau đó, Cui Lili tiếp tục khởi kiện vì bị sa thải trái luật. Ngày 24/3/2025, ủy ban trọng tài lao động tuyên buộc DECO khôi phục hợp đồng và bồi thường 1,13 triệu nhân dân tệ (khoảng 159.000 USD ), gồm tiền lương bị mất, làm thêm và phép năm chưa sử dụng.

DECO lại tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân quận Tấn Nam, khiến vụ việc kéo dài gần hai năm. Phiên tòa gần nhất được mở vào ngày 23/9. Cui mang đến tòa 258 trang tài liệu, trong đó có giấy chứng nhận thương tật lao động. Không một lãnh đạo nào của DECO xuất hiện, chỉ có nhóm luật sư đại diện. Phiên xử phải hoãn lại để hai bên nộp thêm chứng cứ.

Mỗi lần ra tòa, Cui đều chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc chính bộ đồ cô từng mặc vào đêm bị tấn công như một cách đối diện nỗi sợ. Cô nói, đó như một "liệu pháp phơi nhiễm" giúp bản thân từng bước vượt qua ám ảnh.

Chữa lành sau tổn thương

Sau mỗi phiên tòa, Cui Lili thường phải đến bệnh viện điều trị tâm lý. Cô kể rằng mỗi lần nghe luật sư của công ty cố tình "kích động", cô đều cố giữ bình tĩnh, nhưng sau đó lại kiệt sức vì lo âu và ám ảnh.

"Tôi luôn phải tự nhắc mình bình tĩnh, vì chỉ cần nổi giận, họ sẽ dùng điều đó chống lại tôi", cô nói.

Những lúc căng thẳng nhất, chồng Cui đưa vợ đi dạo bên sông Hải Hà ở Thiên Tân. Đây là nơi hai người từng hẹn hò thời sinh viên.

"Cuộc đời trôi nhanh lắm, rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua", anh nói. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Cui ngủ yên đến sáng.

Cui Lili cầm tấm biển có dòng chữ "sheng su" (thắng kiện) được viết bằng chữ Hán bên ngoài Tòa án. Ảnh: Tide News.

Giờ đây, cô không còn sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông hói đầu - như kẻ đã tấn công mình - nhưng vẫn bị căng thẳng mỗi khi bước vào khách sạn. Theo Cui, điều khó nhất không phải vượt qua nỗi sợ, mà là học cách tin tưởng lại con người.

Mỗi ngày, cô vẫn nhận tin nhắn từ những phụ nữ lạ mặt chia sẻ câu chuyện tương tự.

"Tôi từng nghĩ mình phải giúp họ, nhưng rồi nhận ra bản thân còn chưa đủ sức. Tôi cần đứng vững trước đã, rồi mới có thể giúp người khác. Không thể rót nước khi cốc còn rỗng", cô nói.

Dù vụ kiện vẫn chưa kết thúc, Cui Lili nói điều khiến cô kiên trì chính là cảm giác được lắng nghe và được công nhận.

"Tôi không muốn sống trong im lặng. Vì nếu tôi không lên tiếng, sẽ còn nhiều người phải chịu cảnh như tôi", cô bộc bạch.