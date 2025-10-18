Nữ tiếp viên hàng không Đài Loan chết vẫn bị đòi đơn xin nghỉ phép

Trong đám tang của nữ tiếp viên 34 tuổi, hãng hàng không Eva Air (Đài Loan, Trung Quốc) nhắn vào điện thoại, yêu cầu cô chứng minh đã xin nghỉ phép vào cuối tháng 9.

Sun qua đời sau khi đổ bệnh trên chuyến bay hôm 24/9.

Tờ Independent đưa tin cô Sun, tiếp viên hàng không của hãng Eva Air, qua đời hôm 10/10, ít ngày sau khi đổ bệnh trên chuyến bay từ Milan (Italy) về Đào Viên (Đài Loan) cuối tháng 9.

Gia đình cho biết ngay trong ngày đám tang của Sun, công ty Eva Air đã nhắn vào điện thoại, yêu cầu cô cung cấp giấy tờ chứng minh rằng cô đã xin nghỉ ốm vào cuối tháng 9. Gia đình sau đó đã gửi giấy chứng tử của Sun.

Theo Focus Taiwan, đại diện Eva Air giải thích trong một tuyên bố rằng tin nhắn này được gửi nhầm bởi một nhân viên. Người này không quen với nhiệm vụ công việc của mình và hãng sẽ tiến hành đánh giá để cải thiện.

Đại diện Eva Air cho biết công ty "rất đau buồn" trước cái chết của cô Sun và gửi "lời xin lỗi sâu sắc" tới gia đình.

Chính quyền và hãng hàng không đang mở cuộc điều tra về cái chết của Sun để xác định liệu cô có bị từ chối hỗ trợ y tế hay bị ngăn không cho nghỉ phép hay không.

Theo điều tra, Sun ngã bệnh trên chuyến bay vào ngày 24/9. Sau khi hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đào Viên vào ngày 25/9, cô đến một phòng khám để điều trị y tế và trở về nhà. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn và cô phải nhập viện lại vào ngày 26/9.

Ngày 8/10, Sun được chuyển sang một bệnh viện khác và qua đời tại đây sau 2 ngày.

Trong buổi họp báo hôm 17/10, chủ tịch Eva Air Sun Chia-Ming cho biết: "Sự ra đi của Sun là nỗi đau mãi mãi trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra về cái chết của cô ấy với thái độ có trách nhiệm nhất".

Vụ việc đã gây phẫn nộ ở Đài Loan sau khi một trong những đồng nghiệp của cô đăng bài trực tuyến tiết lộ yêu cầu của hãng hàng không và cáo buộc rằng nhân viên bị làm việc quá sức.

Một người dùng ẩn danh tự nhận là thành viên phi hành đoàn đã viết: "Đây không phải là sự trùng hợp đáng tiếc nào đó, mà là kết quả của sự thờ ơ có hệ thống và lâu dài đối với sức khỏe của các thành viên phi hành đoàn".

Cái chết của Sun đã gây ra các cuộc biểu tình, khi các thành viên công đoàn tiếp viên hàng không yêu cầu cải cách các chính sách. Vụ việc cũng làm nổi bật điều kiện làm việc của phi hành đoàn và hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên dựa trên việc họ sử dụng chế độ nghỉ phép cá nhân hoặc nghỉ ốm của hãng hàng không.