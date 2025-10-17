'Người chung thủy nhất Trung Quốc' đánh bạn gái chấn thương sọ não

Một cô gái ở Trung Quốc tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê và tiết lộ rằng bạn trai - người từng bỏ ra khoảng 28.000 USD để chăm sóc cô - chính là kẻ đã đánh cô chấn thương sọ não.

Người chăm sóc Lin mỗi ngày lại chính là kẻ từng bạo hành cô. Ảnh: SCMP.

Theo Liaoshen Evening News, nạn nhân là Lin Yingying, 20 tuổi, đến từ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Lin quen bạn trai Liu Fenghe qua mạng vào năm 2013. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và cùng mở một tiệm bánh nhỏ.

Tuy nhiên, chuyện tình này sớm trở nên tăm tối khi Liu gọi điện cho cha của Lin, nói rằng cô bị ngã tại tiệm và đập đầu xuống đất. Lin được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

Trong suốt hai tháng, Liu tận tình chăm sóc cô, thay tã, trở mình, xoa bóp mỗi ngày và thậm chí vay nợ gần 200.000 NDT (khoảng 28.000 USD ) để chi trả viện phí. Dù bác sĩ cho biết Lin có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, Liu vẫn tuyên bố: “Tôi sẽ ở bên cô ấy suốt đời”.

Câu chuyện về “người bạn trai tận tụy” khi đó đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, nhiều người gọi Liu là “người yêu chung thủy nhất Trung Quốc”.

Liu tận tình chăm sóc Lin mỗi ngày. Ảnh: SCMP.

Nửa năm sau, Lin bất ngờ tỉnh lại và được đưa về căn hộ mà cô và Liu từng sống chung. Tuy nhiên, Liu dần ngăn cản cha mẹ Lin đến thăm con gái. Sau đó, cô được gia đình đón về nhà để tiện chăm sóc. Liu cắt liên lạc với Lin, nói rằng anh phải đi làm xa để trả nợ.

Đến tháng 4/2015, khi đã hồi phục và có thể nói chuyện, Lin bật khóc kể với bà của cô rằng chính Liu là người đã đánh cô, chứ không phải tai nạn như anh ta nói. Cô kể lại, trong một lần làm cháy bốn khay bánh, Liu tức giận cầm cây cán bột đánh mạnh vào đầu cô. “Tôi chỉ nhớ mình ngã xuống, tai chảy máu rồi mất ý thức”, Lin nói.

Sau khi tỉnh dậy, Liu nhiều lần đe dọa cô, cảnh báo rằng nếu nói ra sự thật, hắn sẽ “giết cả gia đình cô”. Lin cũng tiết lộ trước đó đã nhiều lần bị bạn trai bạo hành. Hắn từng đập vỡ điện thoại và đánh vào ngực Lin khi tranh cãi về một trò chơi điện tử. Một lần khác, hắn đánh cô đến mức mặt mũi bầm tím khiến cô phải thuê phòng khách sạn để giấu gia đình. Vì sợ cha mẹ lo lắng, Lin giấu kín mọi chuyện.

Lin được gia đình đưa về nhà để tiện chăm sóc. Ảnh: SCMP

Tháng 4/2016, Liu bị bắt tại một thị trấn hẻo lánh. Trong quá trình thẩm vấn, hắn không hề tỏ ra hối hận, chỉ nói rằng mình “đã cố gắng bù đắp”. Liu bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, cho hưởng án treo 5 năm, và bị buộc phải bồi thường 250.000 NDT (khoảng 35.000 USD ) cho gia đình của Lin. Hiện Lin đã hồi phục tốt và có thể tự chăm sóc bản thân.

Gần đây, Tòa án tỉnh Liêu Ninh công bố lại vụ việc, khiến dư luận Trung Quốc một lần nữa dấy lên tranh luận về bạo lực gia đình. Liên đoàn Phụ nữ Toàn quốc Trung Quốc cũng cho biết tỷ lệ bạo lực gia đình ở nước này năm 2024 lên tới 35,7%.

Một cư dân mạng bình luận: “Liu đúng là kẻ hai mặt. Phụ nữ không bao giờ nên im lặng khi bị xâm hại. Hãy dùng pháp luật để bảo vệ chính mình”.

Người khác viết: “Thật mừng vì Lin đã vượt qua và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Cô ấy thật sự rất dũng cảm”.