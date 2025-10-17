Bất ngờ danh tính người tìm thấy thi thể bé gái trên sông Lam

Anh Nguyễn Thanh Tùng - trưởng đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân vụ bố ôm hai con nhảy cầu ở Nghệ An - từng được cứu sống khi bị sóng cuốn ra biển cách đây 2 tháng.

22h30 tối 13/10, khi vừa nghe tin có người nhảy cầu Bến Thủy, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cùng anh em trong đội cứu hộ TUNGTIME lập tức có mặt, xuyên đêm tìm kiếm người bị nạn. Đêm tối, dòng nước chảy xiết, điều kỳ diệu đã không đến.

Anh Tùng là người đầu tiên phát hiện thi thể của bé gái 4 tuổi vào chiều 15/10. "Dù phép màu đã không xảy ra, anh em tôi đã nỗ lực hết sức, chạy đua với từng phút giây, không ai bỏ cuộc", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Anh Tùng và đội cứu hộ trắng đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Lam.

Nhiều người bất ngờ khi biết anh Tùng chính là người được cứu sống trong vụ hai bố con bị sóng cuốn trôi ở biển Hà Tĩnh cách đây hơn 2 tháng. Đội cứu hộ miễn phí được anh thành lập sau đó chính là "lời cảm ơn cuộc đời" khi được cứu khỏi tay "thần chết".

Người đàn ông quê Hải Phòng nói rằng 12 giờ trôi dạt trên biển cùng con gái 6 tuổi, từ chiều 30 đến sáng 31/7, sẽ là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời.

Anh nhớ lại khi sóng cuốn ra xa bờ khi chèo SUP, lênh đênh giữa biển đêm mịt mùng, hai bố con thoát khỏi tay tử thần khi tàu hàng VINASHIN 555 phát hiện, giải cứu.

Sau biến cố lớn của cuộc đời, anh Tùng mang theo tâm niệm sẽ làm gì đó để "trả ơn cuộc đời", giúp đỡ những người không may gặp nạn như mình, hỗ trợ họ như cách mình từng được cứu.

"Từ sau khi hai bố con bị trôi trên biển được đưa về, trong lòng tôi luôn mang ơn rất nhiều mạnh thường quân - những tấm lòng đã giúp đỡ, sẻ chia mà đến giờ tôi vẫn không biết phải cảm ơn sao cho đủ", anh bộc bạch.

Anh Tùng và con gái 6 tuổi được giải cứu sau 12 giờ lênh đênh trên biển vào cuối tháng 7.

Từ suy nghĩ đó, anh Tùng ấp ủ kế hoạch mua chiếc ca nô để đi cứu hộ, cứu trợ. Nghĩ là làm, anh đã mua chiếc thuyền đầu tiên và cùng các cộng sự đi khắp những nơi có tai nạn, thiên tai và giúp đỡ bà con miễn phí.

Rất may mắn, anh có sự giúp sức từ chị Trần Kim Dung (trú phường Thành Vinh, Nghệ An) khi bắt đầu kế hoạch của mình.

"Nhờ có chị Dung - bạn của người anh thân thiết với tôi - đã góp tiền cùng mua chiếc cano đầu tiên. Từ đó, tôi kêu gọi thêm 10 người anh em, bạn bè thân thiết cùng chung tay, lập nên nhóm thiện nguyện mang tên 'Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME'".

Anh Tùng nói rằng phía sau cái tên ấy là mồ hôi, công sức và tấm lòng của tất cả anh em trong đội. "Chúng tôi chỉ mong muốn làm một điều thật giản dị mà sâu sắc", anh nhấn mạnh.

Sau một tháng thành lập, đội cứu hộ miễn phí của anh Tùng cùng cộng sự đã tham gia hỗ trợ trong bão lũ và tìm kiếm người bị nạn. Trong bão số 10 (Bualoi), đội đã tìm kiếm một nạn nhân mất tích ở Hà Tĩnh.

Trong lần cứu hộ gần nhất, đội TUNGTIME đã trắng đêm, miệt mài tìm kiếm suốt hai ngày để tìm kiếm 3 bố con rơi xuống dòng sông Lam. Dù qua mỗi ngày, hy vọng tìm thấy người còn sống càng mong manh, đội vẫn không dừng lại với niềm mong mỏi đưa nạn nhân về để gia đình bớt nỗi đau.

Khi thi thể các nạn nhân đều đã được đưa về với gia đình, anh Tùng cùng các anh em tạm khép lại một đoạn hành trình. Sau thời gian cứu trợ lũ lụt và tìm người đuối nước, anh trở lại với công việc thường ngày là kinh doanh quán cà phê, nỗ lực để gây quỹ cho những chuyến cano 0 đồng tiếp theo.