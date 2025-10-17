Cô gái kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: 'Huy ơi, dậy ôm em đi'

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Thanh Thảo suy sụp khi người yêu bất ngờ bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, cô ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Thanh Thảo chăm sóc bạn trai bị xuất huyết não suốt 4 tháng qua. Ảnh: NVCC.

Phạm Thanh Thảo (21 tuổi) và Trần Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi) cùng quê An Giang, quen nhau từ thời THPT, tình yêu của họ giản dị, được gia đình và bạn bè ủng hộ. Nhưng giữa những ngày tưởng chừng bình yên, biến cố bất ngờ ập đến.

Một buổi chiều tháng 6, sau ca làm, Huy vẫn nhắn tin cho Thảo như thường lệ. Song, chỉ hơn 10 phút sau, anh bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Nhận ra mình có thể bị đột quỵ, Huy cố tra cứu cách sơ cứu rồi nhờ các em gọi xe cấp cứu.

Thảo nghe tin, vội vàng chạy sang nhà Huy nhưng khi tới nơi, anh đã hôn mê, co giật kèm nôn ói. Sốc và hoảng sợ, Thảo vẫn cố giữ bình tĩnh gọi cấp cứu. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện khiến cô lặng người: Huy bị xuất huyết não.

Không phải gánh nặng

Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi nghe tin dữ, nhớ lại khoảnh khắc ngồi ở hành lang chờ Huy phẫu thuật, Thảo vẫn nghẹn ngào: “Bác sĩ nói chỉ cần chậm một tiếng thôi là có thể không cứu được. Lúc đó, mình khóc rất nhiều, mình bất lực, không biết phải làm gì, mình chỉ sợ mất Huy”.

May mắn, nhờ được cấp cứu kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Thời gian đầu, Quốc Huy được điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ, Thảo gần như túc trực bên giường bệnh. Thỉnh thoảng, cô về nhà sửa soạn thêm đồ đạc, rồi vượt gần trăm cây số, trở lại với bạn trai.

Thảo thủ thỉ trò chuyện với Huy mỗi ngày dù anh chưa tỉnh lại. Ảnh: NVCC.

Hiện sức khỏe của Huy đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do phần xuất huyết chèn ép gây phù não và ảnh hưởng đến dây thần kinh, anh vẫn chưa thể mở mắt. Gia đình đã đưa Huy về điều trị tại bệnh viện gần nhà để thuận tiện chăm sóc.

Hiểu tình cảnh gia đình bạn trai không mấy khá giả, Thảo cố gắng vay mượn bạn bè, người thân để phụ giúp phần nào chi phí. Từ một cô gái vô tư, hay cười, Thảo nay bộn bề suy nghĩ, lo lắng. Thời gian rảnh, cô tranh thủ livestream trên mạng xã hội để có thêm khoản dự phòng.

“Mình livestream kiếm thêm thu nhập để lo cho Huy, không chỉ lo trước mắt mà mình còn muốn vững vàng tài chính hơn để khi tỉnh lại, Huy không cảm thấy áp lực. Mình không muốn anh nghĩ rằng anh là gánh nặng của bất kì ai cả”, Thanh Thảo chia sẻ.

Cứ thế, mỗi ngày, Thảo đều đặn đi học, chiều tối vào bệnh viện. Có hôm, cô thức livestream đến 3-4 giờ sáng, sau đó vẫn tranh thủ vào viện để kịp thay ca với gia đình Huy.

Niềm tin mãnh liệt

Có những ngày, Thanh Thảo gần như kiệt sức sau những ca học, ca làm và đêm dài trông chừng trong bệnh viện. Thế nhưng chỉ cần Huy khẽ cử động, chớp mắt hoặc co nhẹ đầu ngón tay, cô lại thấy mình có thêm hy vọng.

“Bác sĩ không nói trước điều gì, nên mình chỉ biết chờ đợi và hy vọng. Mỗi ngày chăm Huy, mình cảm nhận được anh vẫn đang nghe, vẫn phản ứng với những lời mình nói. Chỉ cần Huy nhúc nhích một chút thôi, mình cũng thấy hạnh phúc rồi”, Thảo chia sẻ.

Với niềm tin mãnh liệt đó, mỗi ngày, Thảo đều ngồi bên giường bệnh thủ thỉ với bạn trai. Cô kể cho anh nghe về buổi học ở trường, về công việc bán hàng online, về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Dù câu chuyện bắt đầu thế nào, lúc nào cô cũng khép lại bằng lời nhắn quen thuộc: “Em tin anh sẽ tỉnh lại”.

Thảo luôn giữ vững niềm tin người yêu sẽ hồi phục. Ảnh: NVCC.

Tình yêu của cô gái 21 tuổi khiến cả hai bên gia đình đều xúc động. Cha mẹ Huy xem Thảo như con gái trong nhà, luôn động viên cô giữ gìn sức khoẻ, không nên bỏ bê bản thân.

“Tình yêu của chúng mình là thứ giúp mình đứng vững đến bây giờ. Mình cũng không ngờ mình lại mạnh mẽ đến vậy. Đây là lần đầu tiên mình làm nhiều điều đến thế vì một người”, Thảo nói, giọng khẽ run.

Hiện tại, Huy đang trong giai đoạn hồi phục. Hàng ngày, Thảo cùng gia đình kiên trì hỗ trợ anh tập những động tác vật lý trị liệu đơn giản, xoa bóp tay chân, giúp cơ thể không bị cứng và duy trì phản xạ. Với Thảo, từng phản ứng dù là nhỏ nhất cũng là một dấu hiệu đáng quý, là động lực để cô tiếp tục chờ đợi.

Hôm nay, bên giường bệnh, như mọi khi, Thảo vẫn khẽ nói: “Huy ơi tỉnh dậy ôm em đi".