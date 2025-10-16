Tin mừng cho người vợ TQ từng bị chồng đẩy từ vách đá cao 34 m

Sau nhiều chông gai, Wang Nan (Trung Quốc) cuối cùng cũng thành công ly hôn người chồng tệ bạc, suýt đoạt lấy mạng sống của cô.

Wang bị thương nặng sau khi bị chồng đẩy từ vách đá cao 34 m ở Thái Lan năm 2019.

Wang Nan (38 tuổi) đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án nhân dân quận Tần Hoài ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) từ tháng 9/2023. Tuy nhiên, việc giải quyết ly hôn gặp nhiều khó khăn vì Yu Xiaodong (38 tuổi) - chồng Wang - đang chịu án tù ở Thái Lan.

Đến cuối tháng 9 vừa qua, vụ việc tiếp tục được đưa ra xét xử, Yu tham dự thông qua một ứng dụng mạng xã hội. Cuối cùng, vào ngày 10/10, tòa đã ra phán quyết chấp thuận đơn xin ly hôn của Wang, theo South China Morning Post.

Ngoài ra, tòa án còn tuyên bố Yu phải trả cho Wang nửa triệu nhân dân tệ ( 70.000 USD ) tiền bồi thường.

“Thật là một ngày tuyệt vời! Đơn xin ly hôn của tôi đã được tòa án chấp thuận. Đêm qua, tôi phấn khích đến nỗi không ngủ được. Bao khó khăn tôi phải nếm trải trong những năm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi", Wang hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân hôm 11/10.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, tin vui của Wang cũng nhận được nhiều sự chúc mừng, thu hút gần 60 triệu lượt xem.

Wang bật khóc vì hạnh phúc khi nghe phán quyết ly hôn từ tòa án.

Năm 2019, vụ án của Wang từng gây rúng động Trung Quốc khi cô bị chồng đẩy khỏi vách đá cao 34 m trong chuyến du lịch Vườn quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Người phụ nữ đã sống sót một cách kỳ diệu nhưng không thể giữ lại đứa con 3 tháng trong bụng. Wang bị gãy 17 chiếc xương sau cú ngã và phải chịu đựng hơn 100 chiếc đinh ghim vào cơ thể, 200 mũi khâu, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Từng là doanh nhân buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan, Wang gặp Yu vào năm 2017 và kết hôn chỉ sau 2 tháng. Cô cho biết Yu có ý định giết mình để thừa kế tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ mà cô sở hữu. Suốt thời gian sau khi kết hôn, Yu thất nghiệp và thường gây áp lực cho Wang để có tiền trả nợ cờ bạc.

Yu bị tòa án ở Thái Lan kết án chung thân vào năm 2020. Sau lần kháng cáo đầu tiên, Yu được giảm thời gian ngồi tù xuống còn 10 năm. Đến phiên xử thứ 3 vào tháng 6/2023, Yu bị kết án 33 năm 4 tháng tù.

Sau thời gian dài điều trị và tích cực tập vật lý trị liệu, đến năm 2023, Wang mới có thể tự mình đi lại. Từng chia sẻ với báo chí sau tai nạn, Wang cho biết trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ khiến cô sợ mở lòng và cũng không muốn bước vào mối quan hệ tình cảm một lần nào nữa.

Đến tháng 9/2024, cô làm thụ tinh ống nghiệm và thành công sinh một bé trai, tự mình nuôi con.