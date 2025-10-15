Tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc bị Interpol truy nã, lẩn trốn ở Campuchia

Hwang Hana được phát hiện đang cư trú trong một khu phức hợp cao cấp ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Cô là đối tượng bị Interpol truy nã đỏ.

Hwang Hana là đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế. Ảnh: Naver.

Hwang Hana, cháu gái của nhà sáng lập Tập đoàn sữa Namyang, được cho là đang sống tại Phnom Penh, Campuchia - nơi các vụ phạm tội nhắm vào người Hàn Quốc đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Korea Joongang Daily dẫn thông tin từ tờ Ilyo Sisa ra ngày 6/10 cho biết Hwang hiện cư trú trong một khu phức hợp cao cấp ở thủ đô của Campuchia. Trước đó, cô bỏ trốn sang Thái Lan trong thời gian bị điều tra liên quan đến sử dụng ma túy ở Hàn Quốc và hiện vẫn nằm trong lệnh truy nã, dẫn độ quốc tế của Interpol.

Hwang Hana xuất thân từ tầng lớp chaebol. Cô là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namyang Dairy - một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc.

Hwang trở nên nổi tiếng vào năm 2017 khi đính hôn với ca sĩ, diễn viên Park Yoo-chun. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay một năm sau đó khi đều bị cáo buộc liên quan đến ma túy và bị điều tra.

Năm 2019, Hwang bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won (hơn 1.500 USD ), trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện. Đến năm 2021, tiểu thư nhà tài phiệt tiếp tục bị truy tố với tội danh tái phạm sử dụng ma túy trong thời gian nhận án tù treo. Lần này, cô phải ngồi tù 1 năm 8 tháng.

Trong khi đó, tình trạng tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao, các băng nhóm - chủ yếu gồm người Trung Quốc hoặc người gốc Hàn ở Trung Quốc - dụ dỗ nạn nhân bằng việc làm lương cao, công việc giao hàng hoặc quan hệ tình cảm. Sau đó, chúng tịch thu hộ chiếu, giam giữ và ép buộc họ tham gia các đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Một số nạn nhân trốn thoát cho biết họ bị đánh đập, chích điện và buôn bán người trong các khu tổ hợp khép kín.

Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo đặc biệt về du lịch đến Phnom Penh vào ngày 10/10 vừa qua. Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân tránh đến khu vực này, hoặc nếu đang ở Campuchia thì nên xem xét rời đi hoặc sơ tán.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc ở Campuchia đã tăng mạnh - từ 10-20 vụ mỗi năm giai đoạn 2022-2023, lên tới 220 vụ trong năm 2024 và 330 vụ tính đến tháng 8/2025.