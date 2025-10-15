Tìm thấy thi thể chú rể Trung Quốc nhảy cầu trong ngày cưới

Cảnh sát cho biết nạn nhân nhảy cầu do “mất kiểm soát cảm xúc” vì một vấn đề liên quan đến đám cưới. Thi thể anh được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

Do mâu thuẫn xảy ra ngay trong ngày cưới, chú rể 29 tuổi ở Trung Quốc đã nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: China Newsweek.

Chú rể 29 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tử vong sau khi nhảy xuống sông từ một cây cầu vào đúng ngày cưới 3/10. Thi thể của anh được chính quyền địa phương tìm thấy 6 ngày sau đó.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi xảy ra sự việc, người đàn ông này đã cãi vã với cô dâu về một vấn đề liên quan đến đám cưới tại khách sạn - nơi dự định tổ chức hôn lễ.

Chính quyền thành phố ​​Xunyang (tỉnh Thiểm Tây) xác định người tử vong là Zhou, sống tại một thị trấn trong thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhou “mất kiểm soát cảm xúc” vào ngày 3/10 vì “một chuyện nhỏ liên quan đến đám cưới”, theo Global Times. Khoảng 10h, Zhou chạy khỏi khách sạn, tới cầu Xunhe và nhảy xuống sông. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến ngày 9/10, thi thể của Zhou được tìm thấy cách cây cầu khoảng 100 m về hạ lưu. Nguồn tin nói với China Newsweek rằng trước khi xảy ra vụ việc, xe hoa đã đến khách sạn, chú rể và cô dâu (họ Li) được nghe thấy đang tranh cãi trong xe.

Những lời cuối cùng của Zhou được cho là: “Tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Tôi hủy đám cưới”.

Lực lượng chức năng địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Douyin.

Cuộc gặp giữa hai bên gia đình, do chính quyền sắp xếp sau sự việc, trở nên căng thẳng khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau, theo Jiupai News. Gia đình Zhou đang tìm kiếm dữ liệu camera hành trình để làm rõ diễn biến trước khi vụ việc xảy ra.

Cha của Zhou cho biết anh là con trai cả, dưới còn một em gái. Zhou và Li là bạn học thời trung học, đến từ 2 thị trấn khác nhau trong khu vực Xunyang. Cặp đôi yêu nhau 4 năm và đính hôn cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, hai bên gia đình từng mâu thuẫn về việc đăng ký kết hôn. Đến thời điểm tổ chức lễ cưới ngày 3/10, vẫn chưa có giấy chứng nhận kết hôn, theo Jimu News và Jiupai News. Chính quyền Xunyang cho biết họ đang tiếp tục điều tra và hỗ trợ gia đình nạn nhân.