TikToker David Ngo gây lo lắng sau thông tin mắc bệnh nặng

  • Thứ ba, 14/10/2025 19:30 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ngày 13/10, TikToker gốc Việt David Ngo khiến người theo dõi bất ngờ khi cập nhật nội dung mới, xuất hiện cùng chị gái nhưng không phản hồi bình luận từ người theo dõi.

David Ngo đăng clip ăn uống cùng chị gái nhưng không phản hồi bình luận của người theo dõi.

Trong video mới nhất đăng ngày 13/10 trên kênh TikTok có 4 triệu follow, David Ngo xuất hiện cùng chị gái Jennifer Ngo và thực hiện màn ăn thử món gà viên.

Nội dung khiến những người theo dõi bất ngờ, bởi hơn một tuần trước, anh đã đăng clip phải nằm viện điều trị vì bệnh nặng. Trong clip, anh đeo ống thông mũi, thân hình gầy gò, hốc hác, râu mọc dài và nói rằng đang trải qua cơn đau "tồi tệ nhất trong đời".

Dưới video mới nhất của David, dân mạng để lại nhiều lời chúc khi thấy TikToker người Mỹ gốc Việt dường như khỏe lại.

David Ngo lam benh nang anh 1

Hình ảnh David Ngô tiều tụy trong bệnh viện được đăng ngày 4/10.

Đến sáng 14/10, Jennifer Ngo cũng đăng một video mới xuất hiện cùng em trai trên kênh TikTok có 8,2 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, những người theo dõi anh từ lâu cho rằng đây là video cũ, dựa vào màu tóc và trang phục của chị gái anh. Jennifer và David từng quay một clip với trang phục tương tự vào ngày 11/9.

Trong khi đó, với những video gần đây, Jennifer xuất hiện với mái tóc màu đen, khác với màu tóc đỏ trầm trong clip em trai mới đăng.

Nhiều tài khoản đặt thắc mắc liệu đây có phải clip mới quay và bình luận hỏi thăm về sức khỏe hiện tại của David nhưng đều không nhận được phản hồi. Nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình hiện tại của nam TikToker, cho rằng có người thay anh đăng nội dung mới.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với phía David Ngo nhưng chưa nhận được phản hồi.

David Ngo (sinh năm 2003) là TikToker người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng vào năm 2024 nhờ loạt video "mỏ hỗn" chỉ trích thành viên trong gia đình, cùng chất giọng lơ lớ đặc trưng. Anh phát triển song song hai kênh TikTok, một tài khoản nói tiếng Việt (David Ngo) và một chuyên nói tiếng Anh (Davdlifts).

Tuy nhiên, nội dung tiếng Việt của hiện tượng mạng này vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người xem video với mục đích giải trí lên tiếng ủng hộ, cho rằng David dễ thương. Phía đối lập không đồng tình cách anh cãi tay đôi với phụ huynh, chửi thề quá nhiều và đem ba mẹ ra làm nội dung mua vui cho cộng đồng mạng.

Hồi tháng 5, David trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tai (Otoplasty - thủ thuật nhằm thay đổi hình dạng hoặc vị trí của tai ngoài, thường để điều chỉnh tai vểnh hoặc các khuyết tật bẩm sinh khác, cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt).

Đến ngày 20/8, anh khiến người theo dõi lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy gò trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ thái độ vui vẻ, hoạt bát và làm nội dung ăn uống cùng chị gái suốt một tháng sau đó.

