'Phú bà Cần Thơ' Ngân Collagen lại bị bóc mẽ

Là gương mặt quảng cáo cho các sản phẩm giảm cân, thải độc mình bán song Ngân Collagen gây ngán ngẩm khi lấy cắp ảnh của các người mẫu, KOL rồi photoshop lộ liễu.

Ngày 14/10, nhiều trang mạng lan truyền loạt ảnh quảng cáo các sản phẩm giảm cân, trà thải độc được cho là của Ngân Collagen. Trong các bức hình, dễ dàng nhận ra hình ảnh được photoshop một cách lộ liễu, cẩu thả.

Nhiều người mẫu, KOL ngoại quốc bị "mượn" phần thân hình, ghép cùng gương mặt của Ngân Collagen. Vì chất lượng photoshop không cao, các bức ảnh lộ rõ chi tiết bất cân đối giữa mặt và người.

Đáng nói, "phú bà Cần Thơ" còn sử dụng hình ảnh của hai người nổi tiếng Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Top 10 Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Bé Quyên.

Hành động vi phạm bản quyền hình ảnh của Ngân Collagen và ê-kíp khiến nhiều người ngán ngẩm, cho rằng càng đáng chê trách khi đây là các sản phẩm làm đẹp, nhiều người có thể tin theo những bức hình quảng cáo này mà xuống tiền.

Loạt hình ảnh photoshop cẩu thả của Ngân Collagen được dân mạng chia sẻ.

Loạt hình ảnh của Ngân Collagen lan truyền trong bối cảnh DJ Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Ngân 98 và Ngân Collagen từng gây ồn ào trên mạng xã hội, đấu tố nhau chơi xấu mình và bán hàng kém chất lượng. Sau khi Ngân 98 bị bắt, nhiều dân mạng bày tỏ sự tò mò, mong chờ các thông tin kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm của Ngân Collagen sớm được công bố.

Các hình ảnh quảng cáo của Ngân Collagen thường được photoshop, cắt ghép thay vì tự chụp.

Trước đó vào năm 2021, công ty của Ngân Collagen cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm.

Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi dùng trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sức khỏe.

Hiện, Ngân Collagen vẫn thường xuyên quảng cáo các sản phẩm làm đẹp trên kênh cá nhân. Cô chưa lên tiếng hay bàn luận liên quan vụ việc Ngân 98 bị khởi tố, bắt giữ.