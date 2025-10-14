Siêu thị Go! Đà Lạt xin lỗi vụ kiểm tra bé trai vì nghi lấy socola

Tối 13/10, siêu thị GO! Đà Lạt đăng bài xin lỗi trên fanpage liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng riêng "làm việc" khiến dư luận bức xúc.

"Trước hết, thay mặt GO! Đà Lạt, chúng tôi chân thành xin lỗi đến bé và gia đình. Chúng tôi hiểu rằng, sự việc này đã phần nào gây phiền lòng và ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm, bởi trẻ em luôn là đối tượng cần được chúng tôi đối xử bằng sự tôn trọng và thấu hiểu cao nhất", bài đăng bày tỏ.

Người đại diện cho biết khi nhận được phản ánh, Ban Giám đốc đã tổ chức họp nội bộ khẩn cấp. Đơn vị này cũng nhận thấy thiếu sót trong quy trình xử lý tình huống, đặc biệt là khi liên quan đến trẻ em.

"Đối với sự việc xảy ra ngoài ý muốn kể trên, chúng tôi xin tiếp thu góp ý quý báu và sẽ chấn chỉnh ngay lập tức quy trình với đội ngũ an ninh, bảo vệ tại siêu thị. Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi", bài đăng chia sẻ.

Siêu thị GO! Đà Lạt bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý khách trong thời gian tới, khẳng định luôn nỗ lực duy trì chất lượng phục vụ trong 12 năm kinh doanh.

Vào chiều 13/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an phường đang xác minh phản ánh về việc nhân viên siêu thị GO! Đà Lạt tự ý làm việc với bé trai 10 tuổi khi không có người giám hộ, do nghi ngờ em lấy cắp một thanh sô cô la.

Theo đó, chị V.N.X.T. (người nhà bé trai) cho biết vào ngày 11/10, con trai chị đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị GO! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Tại đây, một số nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp socola nên đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không thông báo cho gia đình. Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, siêu thị xác định bé trai không lấy cắp và cho ra về.

Người mẹ bày tỏ bức xúc vì siêu thị "không một lời xin lỗi, một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ". Sau đó, đại diện siêu thị GO! Đà Lạt đã mời gia đình đến làm việc, thừa nhận sai sót trong khâu an ninh, gửi lời xin lỗi và cam kết chấn chỉnh quy trình xử lý với khách hàng là trẻ em.