DJ Ngân 98 giàu cỡ nào trước khi bị bắt?

Tậu penthouse 80 tỷ, sở hữu loạt xe sang hay rải tiền phủ kín giường... là những hình ảnh DJ Ngân 98 đăng tải trên mạng xã hội, trước khi bị tạm giam ngày 13/10.

Ngân 98 khoe tiền sau một buổi diễn ở Mỹ. Ảnh: FBNV.

Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, quê Gia Lai) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nightlife, thường xuyên biểu diễn với vai trò DJ tại các quán bar, vũ trường trong và ngoài nước. Tháng 3/2024, cô từng tiết lộ mức cát xê dao động 70-200 triệu đồng/show, tùy thuộc tính chất sự kiện và cho biết thêm cô chi khoảng 10-20 triệu đồng/show để đầu tư trang phục và thuê vệ sĩ.

Ngân 98 chụp ảnh với xe sang năm 2024. Ảnh: FBNV.

Là gương mặt đắt show trong làng DJ, Ngân 98 thường đăng tải hình ảnh, video gây chú ý như khán giả ném tiền vào người hoặc nằm trên đống tiền USD từ chuyến lưu diễn ở Mỹ. Đặc biệt, tháng 3, cô chia sẻ bức ảnh cầm xấp tiền với dòng trạng thái: "Được tặng gần 100 triệu đồng" khi đánh nhạc ở Campuchia.

DJ Ngân 98 và chồng là ca sĩ Lương Bằng Quang thường bị chỉ trích vì "phông bạt" khi liên tục khoe mua xe sang.

Năm 2023, Ngân 98 "đập hộp" chiếc Maserati MC20 Cielo, màu vàng bản giới hạn, chỉ 60 chiếc toàn cầu ngay tại cảng. Bộ sưu tập xe sang của Ngân 98 còn có Mercedes-AMG GLE 53 (khoảng 5 tỷ đồng ), Mercedes-Benz V-class (hơn 3 tỷ đồng ).

Cùng năm, nữ DJ tiết lộ bản thân vừa "tậu" penthouse trị giá 80 tỷ đồng tại quận 2 cũ, TP.HCM. Căn hộ sở hữu tầm nhìn đắc địa, có thể ngắm một số cao ốc nổi tiếng như Landmark 81 hay Bitexco.

Trước đó, vì xích mích với chủ thầu, Ngân 98 cho biết mình buộc bán đi căn nhà trước đó và mua lại "căn to gấp đôi". Bên cạnh khoe đồ hiệu, xe sang, nữ DJ thường xuyên chi tiền "khủng" để đi tham quan địa điểm du lịch đắt đỏ như "nóc nhà châu Âu" núi Jungfrau (Thụy Sĩ).

Sự việc Ngân 98 bị bắt tạm giam vì kinh doanh sản phẩm giảm cân chứa chất cấm được cho có liên quan đến cuộc đấu tố giữa cô và Ngân Collagen hồi tháng 5. Cả hai từng có màn tranh cãi chiếm sóng MXH thời gian dài.

Thời điểm đó, để chứng minh bản thân trong sạch, Ngân 98 liên tục có những phát ngôn khẳng định bản thân "đã làm việc" với cán bộ thanh tra thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm đang quảng bá và khẳng định các sản phẩm hiện tại không liên quan đến Công ty TNHH Zubu - đơn vị bị Cục An toàn thực phẩm phản ánh.

Bà Phạm Thị Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết vào ngày 5/6 rằng đơn vị ghi nhận thông tin trên và đang tiến hành điều tra. Khoảng 4 tháng sau, tức 13/10, Ngân 98 chính thức bị tạm giam.

Ảnh du lịch tại Thụy Sĩ của Ngân 98. Ảnh: FBNV.