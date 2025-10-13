Toàn cảnh bê bối đẩy DJ Ngân 98 vướng vòng lao lý

Sau 4 tháng kể từ ồn ào "đấu tố trên mạng" giữa Ngân 98 và "phú bà" Ngân Collagen nổ ra, DJ sinh năm 1998 đã bị cơ quan công an bắt tạm giam vì cáo buộc bán hàng giả.

Từ năm 2020: DJ Ngân 98 (Nguyễn Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) đã bắt đầu quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân, nổi bật là 3 thực phẩm bổ sung gồm: Super Detox X3, X7 Plus và X1000. Theo nội dung quảng cáo, các sản phẩm này được giới thiệu có thể "thách thức mọi cơ địa", giúp giảm cân trong 15 ngày mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục. Trong một video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định đã sử dụng sản phẩm suốt 6 tháng và cam kết không có tác dụng phụ.

Giữa tháng 5/2025: Ồn ào của Ngân 98 với "phú bà Cần Thơ" Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) nổ ra. Theo đó, một người quen của Ngân Collagen đã mang sản phẩm giảm cân do công ty của Ngân 98 bán đi kiểm nghiệm và phát hiện có chất cấm, gây chán ăn. Hai hot girl mạng liên tiếp "đấu tố" và Ngân 98 đã tìm xuống tận nhà Ngân Collagen để đối chất.

Ngày 21/5/2025: Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm.

Ngân 98 đăng ảnh làm việc tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vào sáng 22/5. Ảnh: Ngân 98/Facebook.

Tối 22/5/2025: Ngân 98 đăng video trên trang cá nhân, cho biết sáng cùng ngày đã có buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Cô nói rằng đợt kiểm tra bất ngờ trước đó khiến phía mình chưa kịp cung cấp hồ sơ. Trong buổi làm việc mới, Ngân 98 khẳng định đã nộp đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến các sản phẩm giảm cân đang quảng bá.

Cô cho biết các kết quả kiểm nghiệm đều từ trung tâm được cấp phép, đồng thời phủ nhận liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU, đơn vị bị nghi ngờ là nơi sản xuất. Cô khẳng định công ty này đã ngừng hoạt động từ 2 năm trước.

Ngày 23/5/2025: Ông Chu Quốc Thịnh, Cục phó Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho hay cơ quan này đang tiến hành kiểm tra liên quan trường hợp sản phẩm giảm cân DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ngày 25/5/2025: Cục An toàn thực phẩm thông tin trong số các sản phẩm được Ngân 98 quảng cáo, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại đơn vị này, với mã số 5297/2021/ĐKSP cấp ngày 14-6-2021. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tối 26/5/2025: Ngân 98 tiếp tục chia sẻ về vụ việc liên quan đến sản phẩm giảm cân mà bản thân làm đại diện hình ảnh. Trong đó, cô cho biết chưa nhận được phản hồi từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM dù đã cung cấp đầy đủ hồ sơ. "Ngân vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ phía Sở trong khi thông tin sai lệch về Ngân vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội", Ngân 98 nói.

Ngày 5/6/2025: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thông báo đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo. Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được.

Tối 26/6/2025: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung kiểm tra, xử lý và tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm từ ngày 17/5 đến 17/6. Cục An toàn thực phẩm đã ban hành 9 công văn gửi các cơ quan: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen.

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Cơ quan công an.

Ngày 13/10/2025: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, sống tại TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".