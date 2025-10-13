TikToker bị ném đá vì xây 'phòng ngủ' 1 m2 dưới gầm cầu thang

Video xây phòng cho chồng dưới chân cầu thang chưa đến 1 m2, không cửa sổ, không toilet của TikToker Thủy Tiên hút 7,5 triệu lượt xem, vấp phải luồng ý kiến trái chiều.

Căn phòng khi chưa lắp cửa. Ảnh: cắt từ clip.

Thủy Tiên (chủ kênh Tiên đang xây nhà) có lượt theo dõi khiêm tốn, bắt đầu nổi lên nhờ loạt nội dung chia sẻ kinh nghiệm xây nhà ở TP.HCM. Ngày 4/8, đoạn video xây phòng ngủ cho chồng của nữ TikToker hút 7,5 triệu lượt xem, tạo luồng tranh cãi trái chiều về quy định thiết kế.

Trong clip, Thủy Tiên mở đầu với dòng khẳng định "phòng này tui xây cho chồng tui thiệt á mấy bạn", sau đó chuyển cảnh đến căn phòng. Phòng rộng chưa đến 1 m2, nằm ngay dưới chân cầu thang với chiếc cửa vòm. Vị trí và diện tích khiến nhiều người liên tưởng đến căn phòng của Harry Potter trong bộ phim cùng tên.

Tuy nhiên, nhiều người khuyên không nên lắp đặt chiếc cửa đẩy vào trong vì diện tích phòng vốn đã nhỏ. Ngoài ra, việc nữ TikToker giới thiệu là phòng ngủ nhưng không gian hẹp, không có toilet, không cửa sổ cũng gây tranh cãi, vi phạm về quy định về thiết kế do Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng).

Căn phòng sau khi hoàn thiện.

"Đây là phỏng ngủ thật đó hả?", một người để lại bình luận. "Ngủ thì hơi cấn vì ngộp và tiếng bước chân của cầu thang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ", người khác viết.

Sau khi nhận ý kiến trái chiều và nhiều lời khuyên "không nên" sử dụng cho mục đích phục vụ giấc ngủ, Tiên lên tiếng đính chính sáng 13/10. Cô cho biết căn phòng được dùng làm nhà kho. Nội dung phòng ngủ chỉ để "troll" (cố tính tạo nội dung gây tranh cãi thu hút sự chú ý) trong cộng đồng mạng.

Trước đó, Bé Duy cũng gây tranh cãi vì series Nhà phố tuổi 24 bởi người hâm mộ đóng góp ý kiến nhưng nam TikToker không ghi nhận. Nhà sau khi hoàn thành gặp phải các lỗi đã được khuyên trước đó. Đáng chú ý là loạt nội dung bóc "phốt" nhà thầu và màn khóc lóc trên livestream.

Tuyến video bắt đầu từ 16/5/2024, ghi lại hành trình tìm mua bất động sản tại Nhà Bè (TP.HCM), chốt hợp đồng, sửa chữa và hoàn thiện căn nhà. Series thu hút hàng triệu lượt theo dõi, ban đầu nhận nhiều lời khen “trẻ tuổi, giỏi giang, giàu có”. Căn nhà có tổng diện tích 88 m2 sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master; chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.

Ngày 2/11/2024 từng được dự kiến là thời điểm khép lại series khi bàn giao nhà, nhưng đến nay, câu chuyện mâu thuẫn giữa chủ nhà và nhà thầu lại trở thành tâm điểm. Một số khán giả cảm thấy “hả hê” vì từng đưa ra lời khuyên song không được lắng nghe, số khác bày tỏ sự cảm thông vì Duy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chọn thầu xây dựng.