Mất ngủ vì nhặt được túi chứa gần 150 triệu khi lội lụt về nhà

Nhặt được túi chứa tiền và vàng khi lội lụt về nhà, anh La Trung Kiên thấp thỏm không yên, chỉ mong nước sớm rút để trả lại cho người mất tài sản.

Chiếc túi chứa 6 nhẫn vàng và tiền mặt anh Kiên nhặt được ngày 6/10. Ảnh: NVCC.

Ngày 6/10, nước ngập đến đầu gối, anh La Trung Kiên (31 tuổi, Thái Nguyên) bì bõm lội về nhà sau chuyến công tác ở xã Na Rì (Thái Nguyên). Khi đi qua đường Phủ Liễn, anh tình cờ vướng phải một chiếc túi, trong đó có nhiều tiền mặt, vàng, thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng khác.

“Lúc đó nước ngập, xung quanh không có ai nên tôi không thể tìm được chủ nhân. Ở nhà vợ con tôi cũng đang chờ nên tôi đành cầm về rồi tìm cách trả lại sau”, anh Kiên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Suốt 3 ngày sau đó, anh Kiên tìm đủ cách để liên hệ với người mất túi qua thông tin trên thẻ bảo hiểm. Song, vì mất điện, mất sóng, quá trình liên lạc trở nên khó khăn. Lúc này, nước lũ bắt đầu dâng cao hơn khiến anh không thể đến cơ quan công an trình báo.

“Những ngày đó, tôi lo lắng, trằn trọc, ngủ không yên, cứ suy nghĩ không biết họ có đang cần dùng tiền gấp không, chỉ mong sớm trả được cho người mất”, anh Kiên nói.

Một số người trùng tên liên hệ nhận là người bị mất tài sản nhưng khi đối chiếu địa chỉ, anh Kiên nhận thấy thông tin không trùng khớp nên không dám bàn giao cho họ.

Đến ngày 11/10, khi nước rút, anh Kiên vội mang túi đến công an phường Phan Đình Phùng trình báo. Chiều cùng ngày, chiếc túi đã được bàn giao cho chủ nhân là chị N.T. Theo anh Kiên, lúc nhận túi, chị T. rất xúc động, không nghĩ có thể tìm lại tài sản.

Anh Trung Kiên trả lại túi xách cho chị N.T. với sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

“Ngày xưa, khi đi du học, tôi từng bị mất tiền khi đi tàu điện. Nhà tôi khi đó cũng không khá giả gì, đó lại là tiền học phí, nên tôi buồn lắm. Vì từng rơi vào hoàn cảnh đó, tôi rất hiểu cảm giác của chị N.T,”, anh Kiên kể.

Theo anh Kiên, cơn lũ lịch sử vừa qua cũng khiến gia đình và doanh nghiệp của anh bị thiệt hại đến hàng trăm triệu. Tuy nhiên, khi nhận được số tiền và vàng đó, anh cùng người thân đều quyết tâm phải trả lại. Anh thậm chí còn không đếm số tiền trong túi, đến khi giao cho công an, anh mới biết trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt. Cộng với giá trị 6 chiếc nhẫn, tổng tài sản trong túi lên đến gần 150 triệu đồng.

"Hoàn cảnh lũ lụt như thế này, ai cũng đang gặp khó khăn. Nhặt được của rơi, trả lại chủ nhân là việc phải làm. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi trả lại tiền và vàng cho chị N.T", anh nói.

