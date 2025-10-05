TikToker David Ngo lâm bệnh nặng

TikToker David Ngo lần đầu tiết lộ chi tiết tình hình bệnh tật trong video mới nhất. Hình ảnh gầy gò của anh khiến người theo dõi ngỡ ngàng, xót xa.

Ngày 4/10, David Ngo bất ngờ đăng tải đoạn video dài 1 phút 06 giây trên nền tảng TikTok cập nhật tình trạng bệnh hiện tại.

Trong clip, nam TikToker người Mỹ gốc Việt xuất hiện trong bệnh viện, đeo ống thông mũi, thân hình gầy gò, hốc hác, râu mọc dài, khác xa với hình ảnh đầy đặn, nhiều năng lượng trước đó. Clip thu hút 2,5 triệu lượt xem (tính đến tối 5/10).

Theo lời của David, anh đang trải qua cơn đau "tồi tệ nhất trong đời".

Nhà sáng tạo nội dung vừa khóc nấc vừa kể: "Mình thậm chí còn không thể tự đi vệ sinh, không thể tự kéo quần lên. Hiện tại, mình đang có một cái ống ở ngực. Da cũng rất khô vì thuốc. Mình chưa bao giờ qua đêm tại bệnh viên và đã khóc khi tiêm phòng cúm và lấy máu".

Hình ảnh gầy gò của David Ngo trong clip mới đăng ngày 4/10. Ảnh: cắt từ clip.

Nam TikToker sinh năm 2003 cho biết thêm bản thân rất muốn trở lại cuộc sống bình thường, muốn ngồi xổm và ăn ở nhà hàng. Hiện, David không đề cập cụ thể bệnh tình, song ở phần bình luận, nhiều người suy đoán đó là viêm phổi.

Bên dưới, Jennifer Ngo - chị gái của David - bình luận: "The comeback gon be crazy (tạm dịch: màn trở lại này thật điên rồ - PV)". "Thương anh quá", "Chóng khỏe lại nha anh", "Em ơi về Việt Nam chữa bệnh đi!", một số fan bày tỏ sự xót xa.

Trước đó, hồi tháng 5, David trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tai (Otoplasty - thủ thuật nhằm thay đổi hình dạng hoặc vị trí của tai ngoài, thường để điều chỉnh tai vểnh hoặc các khuyết tật bẩm sinh khác, cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt). Bức ảnh mừng sinh nhật vào ngày 20/8 lộ thân hình gầy gò, song thời điểm này anh vẫn vui vẻ, quay clip nội dung hài và mukbang (phát sóng ăn uống).

David Ngo là TikToker người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng vào năm 2024 nhờ loạt video "mỏ hỗn" chỉ trích thành viên trong gia đình, cùng chất giọng lơ lớ đặc trưng. Anh phát triển song song hai kênh TikTok, một tài khoản nói tiếng Việt (David Ngo) và một chuyên nói tiếng Anh (Davdlifts). Cả hai kênh đều có lượt theo dõi cao, lần lượt là 2,9 triệu lượt và 4 triệu lượt.

Tuy nhiên, nội dung tiếng Việt của hiện tượng mạng này vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người xem video với mục đích giải trí lên tiếng ủng hộ, cho rằng David dễ thương. Phía đối lập không đồng tình cách anh cãi tay đôi với phụ huynh, chửi thề quá nhiều và đem ba mẹ ra làm nội dung mua vui cho cộng đồng mạng. Bất chấp làn sóng phản đối, video của David vẫn luôn nhận về hàng chục triệu lượt xem.