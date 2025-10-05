Clip ẩn suốt 10 năm của 'vua YouTube' bỗng viral

"Vua YouTube" MrBeast từng hy vọng có được một triệu người đăng ký kênh và nay con số ấy đã vượt 443 triệu.

Hình ảnh 10 năm trước của MrBeast. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Ngày 4/10, MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) gây chú ý khi đăng tải một video được anh ghi hình cách đây 10 năm, lúc mới 17 tuổi, với lời nhắn gửi cho chính mình trong tương lai.

Trong đoạn video dài 3 phút, chàng thiếu niên năm 2015 nhìn thẳng vào ống kính và mở đầu bằng câu: “Chào tôi của 10 năm sau. Nếu giờ tôi đã chết thì thật kỳ lạ. RIP”. Sau đó, anh bộc bạch ước mơ giản dị: “Nếu khi cậu xem được video này mà vẫn chưa có 1 triệu lượt đăng ký, thì cuộc đời tôi coi như thất bại. Tôi thật sự mong mình đã có 1 triệu subs”.

Video cũng cho thấy MrBeast của năm 2015 quay màn hình máy tính để chứng minh thời điểm thực tế, hiển thị kênh của anh khi ấy chỉ có 8.726 người đăng ký và hơn 1,8 triệu lượt xem. Anh dự đoán tương lai mình sẽ làm YouTube toàn thời gian sau khi tốt nghiệp đại học.

Trên Instagram, MrBeast còn đăng ảnh bản thân từ năm 2011 - khi chưa có người đăng ký nào trên YouTube - đến hiện tại với dòng chú thích: "Hi Me In 10 Years vừa ra mắt và nó khiến tôi muốn suy ngẫm về hành trình điên rồ mà toàn bộ YouTube này đã trải qua".

MrBeast vào năm 2011 và MrBeast chụp cùng hôn thê vào năm 2025. Ảnh: MrBeast/Instagram.

Mười năm sau, mọi kỳ vọng của chàng trai 17 tuổi đều đã được vượt xa. Tính đến nay, MrBeast sở hữu hơn 443 triệu người đăng ký, trở thành một trong những YouTuber nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh được Time vinh danh là một trong những “nhà sáng tạo kỹ thuật số quyền lực nhất”, đồng thời sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD nhờ chuỗi video, chương trình truyền hình và các dự án kinh doanh.

Dù đạt được danh tiếng toàn cầu, MrBeast cũng không tránh khỏi tranh cãi. Gần đây, video “Would You Risk Dying For $500,000” (“Bạn có dám mạo hiểm tính mạng vì 500.000 USD không?”) bị chỉ trích vì những thử thách nguy hiểm dành cho diễn viên đóng thế, như vượt chướng ngại vật bốc cháy hay leo tự do 15 mét trong khi bị xích cùng bạn đồng hành.

Trước làn sóng chỉ trích, MrBeast phản hồi trên X (Twitter cũ): “Chúng tôi có hệ thống thông gió và công tắc ngắt lửa khẩn cấp. Tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, và người tham gia là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Tôi coi an toàn là ưu tiên hàng đầu”.

Sự trở lại với video cũ khiến cộng đồng mạng xúc động. Nhiều người gọi đây là “video nguyên bản nhất của MrBeast” và nhắc lại câu nói nổi tiếng của anh: “Bạn sẽ bị coi là điên rồ cho đến khi thành công, rồi người ta gọi bạn là thiên tài”.