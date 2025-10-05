Bức ảnh gây sốt của ái nữ Steve Jobs

Bức ảnh trước khi tham dự một sự kiện thời trang của Eve Jobs thu hút đông đảo sự quan tâm với thần thái cùng nhan sắc đỉnh cao.

Ngày 1/10, Eve Jobs (sinh năm 1998, con gái út cố CEO Apple Steve Jobs) chia sẻ loạt ảnh sau khi tham dự một sự kiện thời trang ở Milan, Italy. Thần thái quyến rũ của Eve gây chú ý.

Eve khoác chiếc blazer đen thanh lịch, kết hợp lớp trang điểm tông trung tính nhấn vào cặp mắt sâu và bờ môi cong. Mái tóc vàng gợn sóng nhẹ tăng sự nữ tính, tạo nên tổng thể sang trọng.

"Eve ngày càng thăng hạng trong thế giới thời trang cao cấp. Khoảnh khắc cô ấy và chồng ngồi cạnh Anna Wintour, tổng biên tập của tạp chí Vogue, thật nổi bật", The Economic Times bình luận.

Bức ảnh thần thái quyến rũ gây chú ý của Eve Jobs. Ảnh: evejobs/Instagram.

Bên dưới, bài viết của vận động viên đua ngựa kiêm người mẫu nhận "bão" lời khen và thả tim từ người hâm mộ. "Tuyệt đối xinh", "Mái tóc thật lộng lẫy", nhiều người để lại bình luận.

Eve Jobs là con gái út của Steve Jobs và Laurene Powell Jobs. Cô từng là VĐV đua ngựa tài năng. Năm 2016, bà Laurene Powell Jobs đầu tư 15 triệu USD mua một trang trại ở Wellington, Florida, với sức chứa 20 con ngựa dành cho con gái, đồng thời phục vụ sở thích cưỡi ngựa của bà.

Eve từng được kỳ vọng sẽ tham gia Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo (Nhật Bản). Tuy nhiên, sự kiện bị trì hoãn đến năm 2021 do Covid-19. Eve đa rẽ sang con đường người mẫu sau đó.

Tháng 5 năm nay, Eve quay trở lại với Giải đua ngựa Hoàng gia Windsor. "Thật biết ơn khi lại được nhảy trên lưng ngựa ở cấp độ này", Eve viết trên Instagram.

Về sự nghiệp người mẫu, con gái út của Steve Jobs ra mắt vào năm 2022 trong một chiến dịch quảng cáo của Glossier. Eve ký hợp đồng với DNA Model Management vào năm 2022 và là khách mời "quen mặt" tại Tuần lễ thời trang Paris từ đó.

Cô kết hôn cùng Harry Charles (27 tuổi) - VĐV cưỡi ngựa từng giành huy chương vàng Olympic. Đám cưới của Eve vào ngày 24/7 quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và danh ca Elton John.