Mọi thứ tôi học được khi trở thành vận động viên chạy marathon

Từ người không chạy nổi 5 km, Imy Brighty-Potts đã hoàn thành Tokyo Marathon sau 7 tháng luyện tập, học được những bài học về sức bền, kỷ luật và ý chí vượt giới hạn.

Việc luyện tập cho một cuộc chạy marathon đã thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Ảnh: Georgia Hunt/PA.

Tác giả Imy Brighty-Potts viết trên Independent rằng cô từng không thể chạy nổi 5 km. Nhưng chỉ sau bảy tháng kiên trì, cô đã hoàn thành Marathon Tokyo 2023, vượt hơn 800 km tập luyện và học được những bài học sâu sắc không chỉ về thể lực, mà cả tinh thần.

1. Mùa xuân chạy, mùa đông luyện

Khi đăng ký giải marathon mùa xuân, Imy không ngờ rằng phần lớn thời gian tập luyện lại rơi vào những tháng lạnh giá nhất. Cô phải chạy đêm, trong gió buốt, mưa giông, thậm chí băng tuyết. Vì lo ngại an toàn, cô chỉ dám chạy đi chạy lại trên cùng một con đường. “Bạn phải thực sự muốn điều đó, bởi có những ngày thế giới như chống lại mình”, cô nói.

2. Dụng cụ phù hợp là chìa khóa

Imy nhanh chóng nhận ra quần áo và giày chạy tốt quan trọng không kém tinh thần. Những vết trầy, phồng rộp và đau nhức biến mất khi cô tìm được bộ đồ lý tưởng: quần bó chống ma sát, tất hỗ trợ đầu gối, áo ngực thể thao chắc chắn và đôi giày ASICS Gel-Kayano đã đồng hành hơn 500 km. “Khi đến ngày thi, tôi không bị một vết phồng nào. Hãy thử nghiệm đủ lâu để biết thứ gì thật sự phù hợp”, cô kể.

3. Hiểu cơ thể mình hơn bao giờ hết

Qua từng cơn đau cơ, cô học cách lắng nghe cơ thể: cần nghỉ, cần kéo giãn, cần ngâm muối hay massage. Cô cũng từ bỏ rượu suốt ba tháng cuối trước ngày chạy, và nhận ra mình khỏe mạnh, tỉnh táo hơn hẳn. “Tôi chưa bao giờ ý thức rõ ràng về cơ thể mình đến thế”, Imy chia sẻ.

4. Chạy bộ là cuộc chiến tâm lý

“Marathon giống như trò chơi trí não. Và bạn phải học cách thắng nó”, cô nói. Ở 4 dặm cuối, Imy vừa chạy vừa khóc vì kiệt sức, trong khi Tokyo xung quanh thật rực rỡ. Cô tự nói chuyện với bản thân, nghĩ đến bữa ăn sau vạch đích, và lý do vì sao mình bắt đầu. “Khi bạn bỏ cuộc, không phải vì cơ thể yếu đi, mà là vì tâm trí đã đầu hàng”.

5. Ăn uống thoải mái, miễn là lắng nghe cơ thể

Cô không ăn kiêng. “Bạn đang đốt năng lượng khổng lồ, nên đừng ép mình”. Huấn luyện viên của cô, Ania Gabb, khuyên tập trung vào sức mạnh và niềm vui thay vì cân nặng. Trong các buổi chạy dài, Imy dùng gel năng lượng hoặc đơn giản là nhận một lát cam từ khán giả ven đường. “Người xem ở các giải marathon thật dễ thương. Hãy tận hưởng điều đó”, cô nói.

6. Bạn sẽ ghét quá trình này, nhưng rồi sẽ nhớ nó

Có những ngày cô không muốn xỏ giày. Cô mệt, đói, mất thời gian, và nhiều lần thề sẽ không bao giờ chạy nữa. “Nhưng khi nhận ra mình đang nhanh hơn, dẻo hơn, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, mọi cực khổ đều trở thành kỷ niệm đẹp”, Imy kể. “Tôi đã học được rằng, giống như trong cuộc sống, đôi khi điều khiến ta sợ hãi nhất lại là điều giúp ta thay đổi sâu sắc nhất”.