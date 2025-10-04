'VĐV quyến rũ nhất thế giới' làm thế nào để chạy nhanh hơn

Sau khi chuyển nội dung theo đuổi từ 400 m lên 800 m, Alica Schmidt tăng khối lượng tập luyện từ 10-15 km/tuần lên 100 km/tuần và ăn nhiều hơn.

Alica Schmidt là VĐV nổi tiếng với 6 triệu người theo dõi. Ảnh: @alicasmd/Instagram.

Alica Schmidt (sinh năm 1998) là VĐV điền kinh nổi tiếng với 6 triệu người theo dõi trên Instagram, từng đại diện cho đội tuyển quốc gia Đức ở cả nội dung cá nhân và tiếp sức ở đấu trường quốc tế. Cô từng được tạp chí Busted Coverage gọi là "nữ VĐV quyến rũ nhất thế giới" vào năm 2017.

Schmidt khởi đầu sự nghiệp với nội dung 400 m và chạy tiếp sức. Cô từng cùng đội tuyển Đức giành HCB 4x400 m tiếp sức tại giải vô địch U20 châu Âu năm 2017; HCĐ 4x400 m tiếp sức hỗn hợp tại giải U23 châu Âu. Cô từng thi đấu tại Olympic Paris 2024 ở nội dung chạy 4x400 m tiếp sức hỗn hợp và 4x400 m tiếp sức nữ.

Tuy nhiên, cũng từ năm ngoái, Schmidt quyết định từ bỏ cự ly sở trường 400 m để thử sức với cự ly dài gấp đôi. Vì vậy, cô tăng khối lượng tập luyện từ 10-15 km/tuần lên 100 km/tuần và ăn nhiều hơn để đặt kỳ vọng vào Olympic Los Angeles 2028.

Từng nói với tạp chí Women’s Health, Schmidt chia sẻ đối với cô, việc vượt qua giới hạn và không ngừng tiến bộ là mục tiêu tối thượng. Đây là một số nguyên tắc nữ VĐV luôn tuân theo để giữ được thành tích tốt.

1. Tập luyện chăm chỉ: Khi HLV tăng cường cường độ tập luyện đáng kể trong giai đoạn xây dựng thể lực và điều chỉnh giáo án phù hợp, Schmidt gần như kiệt sức vào mỗi buổi tối. Sau khi đã thích nghi, cô đặt mục tiêu tiếp theo là đạt được thứ hạng cao trong các cuộc thi, đặc biệt là Thế vận hội.

2. Chú trọng việc phục hồi: Vì tập gần như mỗi ngày, việc phục hồi càng nhanh càng tốt là điều vô cùng cần thiết với Schmidt. Sau khi tập, cô uống Recovery Aminos - sản phẩm cung cấp lượng carbohydrate dễ hấp thụ và BCAA cho cơ bắp sau khi tập. "Với tôi, việc bổ sung năng lượng sau buổi tập là điều bắt buộc. Một ly shake hoặc một quả chuối luôn sẵn có và giúp tôi nạp lại năng lượng ngay lập tức. Khi cơ bắp bị căng nhiều, tôi sử dụng Lymphomat", cô chia sẻ.

3. Rèn luyện sức mạnh: Khoảng 30% khối lượng tập luyện của nữ VĐV người Đức tập trung vào việc tăng sức mạnh. Những bài tập toàn thân mang tính bùng nổ và chức năng thường xuyên có trong lịch tập của cô. "Chúng cực kỳ hiệu quả, và tôi sẽ khuyên mọi người nên thử. Tôi cũng tập trung vào việc tăng cường và kích hoạt nhóm cơ chân - cách kinh điển là squat và lunges", cô bật mí.

4. Ăn uống lành mạnh: Ngoài tập luyện, "VĐV điền kinh quyến rũ nhất thế giới" cũng chú trọng ăn uống lành mạnh. "Tôi ăn theo trực giác và lắng nghe tín hiệu cơ thể", cô nói. Theo Schmidt, khi tập luyện lâu năm, bạn sẽ phát triển khả năng cảm nhận cơ thể rất rõ. “Tôi đảm bảo rằng mình luôn ăn uống cân bằng và giảm tiêu thụ thịt. Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà mà không mang theo đồ ăn nhẹ - lúc nào tôi cũng có vài thanh protein, chất điện giải và đôi khi là hộp bánh cà rốt hoặc bánh chuối trong túi", cô cho hay.

5. Dùng thực phẩm bổ sung: Schmidt thường xuyên uống Zinc & Magnesium và Daily Vitamins. Chúng cung cấp cho cô những loại vitamin quan trọng nhất mà tôi không phải suy nghĩ quá nhiều. Điều này đặc biệt quan trọng vì với một VĐV, việc không bị ốm là ưu tiên hàng đầu. "Sau khi tập sức mạnh, tôi nạp protein cho cơ thể bằng shake protein. Tôi cũng dùng L-glutamine để cải thiện quá trình phục hồi của cơ thể. Trước những buổi tập nặng, tôi uống Energy Aminos, cung cấp cho cơ bắp các BCAA và nhiều dưỡng chất cần thiết khác", cô cho hay.