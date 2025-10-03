Vì sao thời trang chạy bộ có mặt ở khắp nơi?

Thời trang chạy bộ (athleisure) bùng nổ nhờ sự kết hợp giữa tiện dụng, năng động và tinh thần xa xỉ mới, hiện diện ở cả đường phố lẫn sàn diễn.

“Athleisure” - ghép từ athletic (thể thao) và leisure (thư giãn) - là một khái niệm bùng nổ trong thập niên 2010, đúng vào thời điểm thói quen sống của chúng ta thay đổi. Phòng gym trở thành phần nối dài của ngày làm việc, thời gian rảnh rỗi trở nên năng động hơn, làm việc từ xa cho phép nhiều người ăn mặc “hơi thể thao” mà không cần lý do chính đáng.

Theo nhà thiết kế Errolson Hugh (Acronym, Nike ACG), “tính năng chính là sự xa xỉ mới”. Đó là lý do các chất liệu kỹ thuật như Gore-Tex, Polartec hay đế giày siêu nhẹ vốn dành cho vận động viên lại xuất hiện trong tủ đồ của những người… chưa từng chạy nổi một cây số. Bởi chúng truyền đi một thông điệp: Phong cách của một cuộc sống năng động, giản lược, hiệu quả - ngay cả trong diện mạo bên ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà những đôi giày bán chạy nhất vài năm qua đều xuất phát từ thiết kế chạy bộ, nhưng ít khi được dùng để chạy. On Running biến công nghệ thành biểu tượng thời trang đô thị. New Balance tận dụng làn sóng retro chạy bộ. Nike không ngừng làm mới dòng Air Max. ASICS hồi sinh GEL-Kayano với phong cách thời thượng.

Hàng loạt hợp tác giữa các hãng thể thao và thời trang cao cấp càng củng cố xu hướng này: từ Sacai, Comme des Garçons, Wales Bonner, Ader Error đến Gucci x adidas hay Salomon x Maison Margiela. Thông điệp rõ ràng: Thể thao là ngôn ngữ mới của xa xỉ, và chạy bộ chính là dấu chấm câu đáng tin cậy nhất.

Nếu phải chọn một item duy nhất để xây dựng phong cách sport-meets-street, câu trả lời chính là giày. Một đôi sneaker chạy bộ “chuẩn chỉnh”, không phải loại chỉ lấy cảm hứng, chính là lõi thẩm mỹ của cả xu hướng. Hãy chọn đôi nhẹ, màu trung tính, mang tinh thần sẵn sàng vận động. Bạn không cần phải chạy, chỉ cần trông như có thể chạy bất cứ lúc nào.

Diện đồ như một runner, ngay cả khi không chạy, là một hành động tự tái định nghĩa bản thân. Nó giống như lời ngầm khẳng định: “Tôi có thể vừa chạy về” hoặc “Có thể lát nữa tôi sẽ chạy vài cây”. Cũng có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là trang phục đang kể câu chuyện về bạn: năng động, linh hoạt, luôn chuyển động. Dù bạn chỉ đang đứng yên xếp hàng ở tiệm bánh.

Athleisure không chỉ là thời trang. Đó là một cách hiện diện trong cơ thể, trong không gian và thời gian của chính bạn. Và nếu để ý kỹ, nó còn là tuyên ngôn thầm lặng: Đây là tôi, ngay cả khi tôi không chạy, nhưng tôi có thể.