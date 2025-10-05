3 lần té ngã khiến cô giáo nên duyên với anh bộ đội ở TP.HCM

Mối duyên của cô giáo Ngọc Tâm và Đại úy Công Toàn nảy nở ngay lần gặp đầu tiên, khi chiếc xe đưa đón phanh gấp khiến cô ngã nhào và ngồi gọn vào lòng anh.

Ngọc Tâm và chồng gặp nhau lần đầu tiên khi cùng làm nhiệm vụ thuyết trình tại diễn đàn ở đơn vị quân đội.

Từ bé, Lê Ngọc Tâm (22 tuổi, giáo viên tại TP.HCM) đã được tham gia vào các hoạt động trong quân đội. Năm 2021, cô có cơ duyên làm MC cho một diễn đàn quy mô lớn tại Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ tư lệnh TP.HCM - cũng là nơi chồng hiện tại của cô công tác.



Khi đó, Ngọc Tâm là nữ thuyết trình viên duy nhất của diễn đàn. Chồng cô, Nguyễn Công Toàn (28 tuổi, cấp bậc hiện tại là Đại úy), người mới tốt nghiệp ra trường, trùng hợp lại là người ghép cặp thuyết trình chính cùng cô trong sự kiện. Suốt thời gian tập duyệt, anh Toàn phụ trách theo xe đưa đón để đưa Tâm cùng đội múa đi về an toàn.

"Lần chạm mặt đầu tiên có lẽ cả hai đứa sẽ không bao giờ quên. Trước đó, anh và các bạn trong nhóm múa đã có thời gian làm việc chung, chỉ có tôi là lần đầu gặp anh. Trùng hợp thay sau khi sắp xếp vị trí ngồi trên xe thì chúng em lại ngồi cạnh nhau", Tâm kể, nói rằng không thể ngờ người ngồi cạnh trên chuyến xe hôm đó sẽ là chồng tương lai.

Nên duyên từ những lần "ngã vào lòng anh"

Ngồi cạnh nhau, anh Toàn mở lời làm quen, nhưng vì Ngọc Tâm bị say xe nặng nên cuộc trò chuyện dừng lại sau hai câu hỏi "Em tên gì?" và "Em học trường nào đấy?". Biết cô gái thi vào Đại học Sư phạm, nam chiến sĩ đã rất ấn tượng vì gia đình anh vốn có nhiều người làm trong ngành.

"Bất ngờ, chiếc xe phanh gấp. Vì không có chỗ vịn, tôi ngã nhào, ngồi gọn vào lòng anh trước sự chứng kiến của mọi người. Sau sự cố, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, giả vờ bấm điện thoại. Cũng vì ngại, chúng tôi không chia sẻ phương thức liên lạc dù những ngày tới còn làm việc với nhau", Tâm nhớ lại.

Ngọc Tâm nhớ như in từng kỷ niệm khi "té ngã vào tình yêu".

Lần thứ hai gặp nhau, Ngọc Tâm vừa leo cầu thang, vừa quay clip TikTok với bạn và không may trượt chân té ngược về phía sau. Trùng hợp, anh Toàn đi ngay đằng sau và đỡ kịp, ôm gọn cô vào lòng.

"Nhiều bạn trêu vui là tôi 'bày mưu' nhưng thực sự chỉ là trùng hợp. Chính cú trượt chân ấy đã khiến anh ấn tượng về sự hậu đậu của tôi. Và tôi cũng bắt đầu có một chút rung động đầu tiên khi một lần nữa được ôm trọn trong vòng tay của anh", cô giáo 22 tuổi bày tỏ.

Dù vậy, sau lần đó cả hai chưa trò chuyện riêng. Ngọc Tâm tự nhận xét mình là người nhiều năng lượng, trong khi đối phương lại hướng nội và trầm tính. "Tần số" khác biệt khiến cặp đôi không tìm được chủ đề chung để trao đổi.

"Nhưng giờ nghĩ lại, tôi cho rằng chính sự im lặng ấy đã tạo nên cái duyên lớn. Im lặng với nhau nên chúng tôi có thời gian quan sát nhau rõ ràng hơn, ấn tượng về nhau theo một cách đặc biệt. Và vì im lặng nên cả hai đứa đều rất tò mò, trong suy nghĩ đều muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương".

Lần thứ 3, Ngọc Tâm gặp anh Toàn ở buổi tổng duyệt. Theo đúng lịch trình, đáng ra sau khi hoàn thành công việc cả hai sẽ về cùng xe, nhưng vì anh Toàn có việc đột xuất nên cô tự đi xe máy về. Trời tối, đường vắng, cô không may tông trực tiếp vào dải phân cách, nhờ có sự giúp đỡ của người đi đường nên đã an toàn về đến nhà và chỉ bị xây xước nhẹ.

Nữ giáo viên nảy sinh tình cảm khi thấy đối phương rất hướng nội nhưng lại quan tâm đặc biệt đến mình.

Tối hôm đó, anh Toàn mới nhắn tin hỏi han và "như biến thành một phiên bản khác". Anh ân cần, dịu dàng, đến tận nơi chăm sóc vết thương cho Tâm và yêu cầu cô "từ nay phải để anh đưa đón". Sau 3 lần Ngọc Tâm té ngã, giữa hai người nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Sau sự cố lần đó, suốt nửa tháng còn lại của chương trình tập luyện, Công Toàn dành sự quan tâm chu đáo đến Ngọc Tâm. Đến ngày lễ chính thức, anh ngỏ ý nhờ cô ngồi xuống "dò kịch bản" giúp.

"Sau khi ngồi xuống, anh lấy ra những cành hồng được chuẩn bị từ trước và ngại ngùng bày tỏ tình cảm dành cho tôi. Khác với những lời lãng mạn người ta hay nói, câu tỏ tình của anh khi ấy khiến tôi cũng phải bật cười: 'Cho anh cơ hội được đỡ em té nha'", Ngọc Tâm kể.

Từ hậu đậu thành hậu phương

Khi tìm hiểu và hẹn hò, Ngọc Tâm nhận ra đối phương rất nghiêm túc trong mối quan hệ, tạo cho cô cảm giác rất an toàn và được trân trọng, muốn gắn bó lâu dài với anh.

Tuy nhiên, Tâm vui vẻ nói rằng dù đã được "thăng cấp từ hậu đậu lên hậu phương vững chắc", cô vẫn vụng về như ngày nào. Có lần, anh ốm nặng phải vào viện, chỉ có cô chăm sóc. Khi được anh nhờ đi mua vài món đồ, cô đã hậu đậu làm rơi mất chìa khóa chiếc xe máy của anh.

"Lúc đó, tôi hoảng đến mức vừa run vừa khóc, gọi điện cho anh mà bù lu bù loa cả lên. Thế nhưng anh không giận, còn phải quay ngược trấn an tôi. Sau này kể lại, anh chỉ biết cười bất lực: 'Khi ấy anh vừa đau vừa bực, nhưng nhìn em thì anh chỉ thấy buồn cười, giận thế nào cũng không thắng được sự hậu đậu của em'".

Cặp đôi chính thức về chung nhà sau 3 năm hẹn hò.

Sau 3 năm hẹn hò, Ngọc Tâm và Công Toàn chính thức về chung nhà vào năm ngoái. Được tiếp xúc với môi trường quân đội từ sớm, cô hiểu rõ tính chất công việc của chồng, nhờ đó cả hai dễ dàng cảm thông cho nhau hơn. Không chỉ bên cạnh anh như hậu phương, Ngọc Tâm còn là một người bạn có thể chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống.

Cô nói rằng chồng là người hướng về gia đình, nên sau khi kết hôn, tình yêu anh dành cho cô càng lớn hơn chứ không vơi đi. Không thể cạnh bên nhau mỗi ngày như bao cặp đôi khác, nhưng anh chưa bao giờ khiến vợ có cảm giác mình phải thiệt thòi hay thiếu vắng sự quan tâm gần gũi.

"Dẫu vậy, có những lần tôi vẫn thầm ước có thể ở bên nhau nhiều hơn. Vì đã bước vào hôn nhân khi tuổi còn quá trẻ, đôi lúc tôi cũng mong muốn được cùng người mình yêu khám phá nhiều hơn những điều mới mẻ của cuộc sống", Ngọc Tâm bộc bạch, song vẫn khẳng định rằng không có gì phải hối hận, cảm thấy gặp được chồng là may mắn lớn của cuộc đời.

Hạnh phúc trọn vẹn khi hai vợ chồng chào đón thiên thần nhỏ.

Hiện tại, cặp đôi đã có em bé gần một tuổi. Thời gian mang bầu và sinh con vẫn còn đi học, Ngọc Tâm phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Khi bé gần 2 tháng, cô phải quay lại trường để đi thực tập. Việc sắp xếp thời gian cho lịch học, vừa cho em bé ti sữa mẹ là thử thách lớn.

May mắn, có sự đồng hành của chồng và sự giúp đỡ của gia đình hai bên, Ngọc Tâm cuối cùng hoàn thành được kỳ thực tập một cách trọn vẹn và thành công. Ở gần ông bà ngoại nên cô nhận được sự giúp sức rất nhiều của ông bà, từ ăn uống cho đến sinh hoạt và chăm sóc cho em bé.

Ông bà nội dù ở Nghệ An, khoảng cách địa lý xa và tuổi cũng đã cao nhưng vẫn dành rất nhiều yêu thương, quan tâm cho hai mẹ con. Ông bà thường xuyên thăm hỏi và tự tay chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, vật dụng cần thiết gửi vào cho hai vợ chồng và em bé.

"Những ngày được ở nhà, anh Toàn giành hết việc chăm con và làm tất cả việc nhà để vợ có thật nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hoặc cũng có thể để không phải dọn dẹp sự hậu đậu của tôi", Ngọc Tâm hài hước bày tỏ.

Điều khiến cô hạnh phúc nhất cho đến hiện tại là dù con đã 10 tháng tuổi nhưng mỗi ngày anh vẫn đều đặn dành cho vợ một lời cảm ơn: "Cảm ơn vì em đã cưới anh, đã sinh con cho anh".