Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y 'xinh như hoa hậu'

Khổng Hạnh Nguyên (29 tuổi), bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh tại Học viện Quân y, được khen ngợi là nữ bác sĩ "con nhà người ta" khi vừa xinh xắn, vừa có thành tích đáng nể.

Sau 11 năm theo đuổi nghề y, đầu tháng 9, Khổng Hạnh Nguyên (sinh năm 1996) vừa trở thành nghiên cứu sinh với điểm số 9,5 - cao nhất chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Tái tạo tại Học viện Quân y.

"Mọi người khen xinh khiến tôi khá ngại. Điều tôi mong muốn là được người khác nhìn nhận thấy sự tận tâm và nghiêm túc với nghề", nữ bác sĩ chia sẻ với Tri Thức - Znews khi được hỏi về những lời khen, bày tỏ niềm vui nếu hình ảnh của mình mang lại sự tích cực.

Làm việc 12-14 tiếng/ngày

Hành trình của Khổng Hạnh Nguyên bắt đầu từ năm 2014, khi cô gái từ vùng cao Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang) trúng tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y. Không có ai trong gia đình theo nghề y, lựa chọn này với cô vừa là sự dũng cảm, vừa là một cuộc thử thách chính mình.

"Là con gái, lại không có người thân trong ngành, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không biết mình có đi quá xa không. Nhưng tôi tin nếu thật sự yêu nghề thì khó khăn chỉ là thử thách để trưởng thành", nữ bác sĩ chia sẻ.

Nhưng rồi sau nhiều năm miệt mài đèn sách, năm 2020, Hạnh Nguyên trở thành một trong số ít bác sĩ nội trú của Học viện Quân y. Cô nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu tiên được đứng mổ khi còn là bác sĩ nội trú. Trên đường về, cô khóc vì hạnh phúc, nhận ra mình đã thật sự chạm tới giấc mơ áo blouse trắng từ thuở nhỏ. Đó là cột mốc chứng minh tất cả nỗ lực, kiên trì và những lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc đều xứng đáng.

Hạnh Nguyên lựa chọn chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Tái tạo, làm việc 12-14 tiếng/ngày.

Nhìn lại hành trình 11 năm theo đuổi ngành y, Hạnh Nguyên không ít lần thấy kiệt sức. Có lần, giữa một đêm đông lạnh lẽo, khi trực tại khoa Hô hấp - Lao phổi, cô ngồi một mình ở hành lang, vừa lạnh vừa mệt, vừa tủi thân khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định trong khi bản thân vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chính hình ảnh bệnh nhân hồi phục sau điều trị trở thành nguồn động lực lớn nhất để cô bước tiếp con đường đã chọn.

Chuyên ngành Hạnh Nguyên lựa chọn là Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Tái tạo, đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn sức bền thể chất và tinh thần. Là phụ nữ, cô cũng gặp không ít áp lực, từ cường độ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày đến việc phải cân bằng cuộc sống. Nhưng thay vì coi đó là bất lợi, cô xem đó như động lực để rèn luyện sự kiên nhẫn, kỷ luật và tinh thần bền bỉ.

"Quan trọng nhất là giữ mục tiêu rõ ràng và niềm tin vào lựa chọn của mình", Hạnh Nguyên chia sẻ.

Nhiều đêm thức trắng viết nghiên cứu

Ngày 9/9, Khổng Hạnh Nguyên nhận kết quả trúng tuyển nghiên cứu sinh với số điểm 9,5, cao nhất chuyên ngành. Với cô, đây là sự ghi nhận cho 11 năm miệt mài học tập và nghiên cứu.

"Khoảnh khắc đó tôi vừa hạnh phúc, vừa áp lực vì tôi hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách hơn", Hạnh Nguyên nói.

Nữ bác sĩ cũng chia sẻ chỉ có những người thân thiết mới biết, cô đã phải thức trắng nhiều đêm để "viết lách" mới có được kết quả xứng đáng như vậy. Cô đùa rằng: "May là sau 11 năm, tóc tôi vẫn còn nhiều".

Đề tài nghiên cứu bác sĩ Hạnh Nguyên theo đuổi tập trung vào điều trị phù bạch mạch, một lĩnh vực nghiên cứu rất mới tại Việt Nam. Trong 5 năm tới, cô đặt mục tiêu tạo ra công trình có tính ứng dụng cao, góp phần cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Với cô, mỗi công trình khoa học không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là cách đóng góp cho cộng đồng và nền y học nước nhà.

Loạt thành tích đáng nể của Hạnh Nguyên: lấy bằng bác sĩ nội trú và trở thành nghiên cứu sinh.

Khi được hỏi, suốt 11 năm tuổi trẻ gắn với sách vở, bệnh viện, phòng mổ, Hạnh Nguyên có bao giờ thấy thiệt thòi, cô kiên định lắc đầu. Hai từ "bỏ cuộc" cũng không có trong từ điển của nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ suốt hơn một thập kỷ qua.

"Thú thật là tôi cũng có những phút giây tâm trạng bị trùng xuống không ít nhưng rồi lại thấy mỗi người có một lựa chọn. Với tôi, được trưởng thành qua từng ca mổ, từng ca trực là trải nghiệm quý giá nhất của tuổi trẻ", nữ bác sĩ trẻ bày tỏ.

Để giữ cân bằng, Hạnh Nguyên dành cho bản thân những "khoảng nghỉ" nhỏ để tái tạo năng lượng. Đó có thể là một chuyến du lịch ngắn ngày, học thêm một kỹ năng mới hoặc đơn giản là một bữa ăn yêu thích sau ca trực dài.

Với những sinh viên y khoa trẻ, nữ nghiên cứu sinh Khổng Hạnh Nguyên cũng gửi gắm: "Đừng sợ bắt đầu từ con số 0. Áp lực ai cũng có, nhưng chính sự kiên trì sẽ đưa các bạn đi xa. Hãy giữ cho mình niềm tin, sự tò mò học hỏi và một tâm sáng với nghề. Mọi khó khăn rồi sẽ trở thành động lực để trưởng thành".

Hạnh Nguyên vui khi hình ảnh của mình mang lại sự tích cực cho nhiều người.