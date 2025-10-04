Nhà chục tỷ của TikToker 'cứ mưa là dột' ở TP.HCM, chuyên gia nói gì?

TikToker triệu fan Bé Duy khóc ròng vì căn nhà chục tỷ đồng "cứ mưa là dột". Chuyên gia chỉ ra cách quản lý rủi ro hiệu quả khi nhận nhà, hạn chế tình trạng nhà thầu thi công cẩu thả.

Chiều 2/10, TikToker Nguyễn Khánh Duy (chủ kênh Bé Duy) phát trực tiếp, nhiều lần bật khóc và đăng 8 video liên tiếp tố nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm, hẹn sửa chữa nhưng không thực hiện. Anh cho biết người này còn nợ mình 400 triệu đồng.

Theo TikToker, căn nhà mới hoàn thiện chưa đầy 1 năm nhưng liên tục gặp sự cố, cứ mưa là dột. Khu vực giếng trời vốn dùng để lấy sáng, nay lại trở thành điểm dẫn nước mỗi khi trời mưa, khiến các góc tường bị loang lổ, ẩm mốc, ố vàng. Tình trạng thấm kéo dài từ tầng thượng xuống tầng trệt, gây bất tiện trong sinh hoạt.

Hệ thống điện nước có dấu hiệu bất thường, dù ít khi ở nhà, tiền điện hàng tháng của Duy dao động 3-5 triệu đồng, tiền nước có tháng lên đến 7 triệu đồng.

Được biết, căn nhà của TikToker có tổng diện tích 88 m² sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master, chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.

Cộng đồng mạng cho rằng TikToker này đã quá tin tưởng nhà thầu, dẫn đến những mâu thuẫn như hiện tại. Một số người còn bày tỏ thái độ “hả hê” vì từng đưa ra lời khuyên nhưng bị phớt lờ.

Một khâu bị bỏ sót cũng có thể phải "trả giá"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Đông An - Đồng sáng lập Công ty Thiết kế Xây dựng Palm Archi - cho biết ông từng chứng kiến không ít trường hợp tương tự như TikToker Bé Duy. Theo KTS, việc nhà ở xuống cấp nhanh chóng thường không phụ thuộc vào mức chi phí bỏ ra, mà liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý chất lượng trong thi công, lựa chọn nhà thầu, cũng như giải pháp kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế.

Từ kinh nghiệm thực tế, KTS Nguyễn Đông An đưa ra 3 nguyên nhân chính khiến nhà mới bàn giao đã bị thấm, dột: thi công không đúng kỹ thuật, vật liệu kém chất lượng, quản lý giám sát lỏng lẻo.

"Trong xây dựng, dù bỏ ra hàng chục tỷ đồng, nhưng chỉ cần một khâu bị bỏ sót, cả công trình có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng", KTS Đông An chia sẻ.

Giếng trời dột, tường ẩm mốc dù mới nhận nhà khoảng 1 nă, khiến TikToker Bé Duy bức xúc.

Do đó, khi nhận bàn giao nhà, cần đặc biệt lưu ý một số hạng mục dễ phát sinh rủi ro như: chống thấm và thoát nước, chú trọng các khu vực mái, sân thượng, ban công, sàn vệ sinh, giếng trời - nơi dễ thấm dột nhất. Đồng thời, quan sát kỹ các vết nứt, đặc biệt ở cột, dầm, sàn.

Kiểm tra hệ thống điện, nước, thử tải toàn bộ hệ thống, đo áp lực nước, kiểm tra ổ cắm, CB chống giật, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Đối với nội thất, cần đối chiếu chủng loại vật liệu thực tế so với hợp đồng, tránh việc thay thế kém chất lượng. Hệ thống chiếu sáng, máy bơm, thoát nước mưa cũng cần kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không có sự cố.

"Quan trọng nhất, người mua nhà không nên chỉ dựa vào cảm tính hay thỏa thuận miệng mà cần có hợp đồng rõ ràng, biên bản nghiệm thu chi tiết. Thậm chí thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập để kiểm tra. Đây chính là cách quản lý rủi ro hiệu quả nhất, hạn chế tình trạng nhà thầu thi công cẩu thả gây thiệt hại về sau", KTS Nguyễn Đông An nhấn mạnh.

Có thể khởi kiện

Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Nhà ở 2023, đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo thời hạn bảo hành như sau: tối thiểu là 60 tháng đối với nhà chung cư và tối thiểu là 24 tháng đối với nhà ở riêng lẻ, kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Theo chia sẻ của TikToker Bé Duy, nhà của anh chỉ mới đưa vào sử dụng khoảng 1 năm, nghĩa là vẫn còn thời hạn bảo hành. Dù vậy, nhà thầu nhiều lần hứa hẹn sửa chữa nhưng không thực hiện.

TikToker Bé Duy từng khoe quá trình thi công căn nhà phố ở Nhà Bè. Ảnh: Bé Duy Cơ Bắp/Facebook.

Để bảo vệ quyền lợi người mua nhà, thạc sĩ, luật sư Trần Minh Cường - Giám đốc Công ty Luật TNHH TMC LAWYERS - nhận định trên thực tế, việc bảo hành phụ thuộc nhiều vào hợp đồng đã ký kết và thỏa thuận giữa hai bên. Vì thế, người mua nhà phải yêu cầu ghi rõ các hạng mục được bảo hành, thời hạn cụ thể và khẳng định rằng mình không phải trả thêm chi phí sửa chữa nếu có các vấn đề phát sinh trong giai đoạn còn bảo hành.

Bên cạnh đó, theo luật sư Cường, người mua nhà cần chủ động thoả thuận với nhà thầu để giữ lại tỷ lệ phần trăm bảo hành, thông thường từ 2% đến 5% giá trị hợp đồng nhằm đảm bảo trách nhiệm của nhà thầu.

"Trong trường hợp phát sinh sự cố trong thời hạn bảo hành, người mua cần thông báo cho chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công. Nếu họ không thực hiện nghĩa vụ, người mua có quyền dùng số tiền giữ lại để tự sửa chữa. Trong trường hợp đã thanh toán hết, có thể khởi kiện ra tòa, dù thủ tục này thường kéo dài và tốn kém", luật sư Trần Minh Cường nhấn mạnh.