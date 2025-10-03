Cả làng túa ra đường tắm, giặt sau ngập lụt ở Tuyên Quang

Hoàn lưu bão số 10 qua đi để lại cảnh nhơ nhuốc bùn đất tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Ở Tuyên Quang, cảnh đông đúc khi người dân túa ra con đường gần suối để giặt giũ gây chú ý.

Cảnh người dân Tuyên Quang kéo nhau giặt giũ, tắm táp bên suối sau bão Ngày 3/10, mực nước tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 rút dần. Nhiều hộ gia đình túa ra con suối cạnh đường Nguyễn Văn Linh để giặt giũ, hong khô quần áo, nhận đông đảo sự quan tâm từ cộng động mạng.

Trong điều kiện thiếu nước sạch, con suối với dòng chảy mạnh cạnh đường Nguyễn Văn Linh (phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) bỗng chốc trở thành điểm cung cấp nước sinh hoạt tạm thời của bà con trên địa bàn.

Ngày 3/10, hàng chục hộ gia đình thi nhau mang quần áo, mùng, mền, chiếu, gối, vật dụng dính bùn sau trận ngập nặng trước đó, tận dụng nguồn nước tự nhiên để giặt giũ. Số khác vác thùng, chum vại hứng nước phục vụ mục đích dọn dẹp.

Cảnh tượng gây ra hiện tượng tắc nghẽn nhẹ tại tuyến đường nhưng nhanh chóng thông thoáng ngay sau đó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi, ngụ phường Hà Giang 1) - chủ nhân clip - cho biết sáng 3/10, thời tiết địa phương khô ráo. Người dân đổ về con đường này giặt giũ, kéo dài khoảng 1 km.

"Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng người dân đổ ra suối giặt quần áo đông thế. Hà Giang mà không có con suối này thì không biết khi nào người dân mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều bà con đóng cả bao tải quần áo để giặt giũ. Thậm chí xe bồn cũng đến đây hứng nước", anh Thắng nói.

Cảnh tượng người dân giặt đồ tại con suối cạnh đường Nguyễn Văn Linh do anh Thắng ghi lại. Ảnh: NVCC.

Chị Phùng Thị Mai (30 tuổi), người dân địa phương, cho biết chị không nghĩ sẽ có thời điểm phải giặt giũ tại suối, dù đi ngang nhiều lần. "Lúc giặt, chúng tôi hay đùa nhau là 'ngày hội giặt giũ'. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ cho người dân Hà Giang nói chung", Mai nói.

Trước đó, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 bị cô lập, xung quanh mênh mông biển nước. Địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại các xã như Lũng Cú, Đồng Văn, Yên Minh, cầu treo Quang Trung.

Không chỉ quần áo, vật dụng dính bẩn đều được mang ra suối rửa sạch. Ảnh: NVCC.