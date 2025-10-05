Tiểu thư Thung lũng Silicon bị ném đá vì 'giàu đến mức phi lý'

Video mở hộp hàng hiệu của Becca Bloom đang gây tranh cãi, thu hút phản ứng dữ dội từ cư dân mạng.

Becca Bloom nhiều lần khoe lối sống ngập trong sự xa hoa. Ảnh: @beccaxbloom/Instagram.

Becca Bloom, doanh nhân người Mỹ và influencer sở hữu 4,7 triệu người theo dõi trên TikTok, đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đăng video mở hộp hàng hiệu trị giá bằng nhiều tháng tiền thuê nhà của người bình thường.

Video đăng ngày 13/9, hiện đạt 14,8 triệu lượt xem, ghi lại cảnh Bloom nằm giữa một "biển" đồ Hermès màu cam. Cô vui vẻ mở các món áo sơ mi, áo khoác, túi xách và nói đùa: “Phải giữ nước cho số lượng cardio sắp tới đây", khi mở từng món đồ hiệu, theo New York Post.

Tuy nhiên, cư dân mạng không mấy ấn tượng. Một người bình luận: "Chi 30.000 USD cho một chiếc túi nhỏ khoảng 15,2 cm, thật điên rồ. Bạn có thể bán một chiếc túi Dollar General cho người giàu nếu dán mác giá cao".

Một người khác châm biếm: "Thật là thiếu nhạy cảm. Thành thật mà nói, tôi không biết chúng ta còn cần gì để cách mạng hóa nữa".

Một số giữ thái độ hài hước: "Tuần trước tôi mới mua quần nỉ mới ở Costco", một người viết. Người khác thêm mỉa mai: "Tôi cũng đang thiếu áo khoác Hermès màu xanh, chúng ta thật giống nhau". Và một bình luận đơn giản: “Ước gì được giàu như thế này".

Tuần này, một tài khoản @1ilyp00h đăng video phê bình Bloom: "Tài khoản của Becca Bloom kỳ quặc và gây khó chịu với tôi, không chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà cô ấy khoe trong bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo, mà còn vì cách sử dụng tiền quá thiếu sáng tạo".

Video khoe đồ hiệu của Becca Bloom bị chỉ trích.

Trong chú thích, cô nhấn mạnh: “Cuộc sống của Bloom không có gì thú vị ngoài sự giàu có cực đoan, mà cô ấy lại chi tiêu theo cách nhàm chán và dễ đoán".

Hana Horvath (@yourbrainonmoney) cũng cảnh báo trong video gần đây: Bloom chỉ là một trong nhiều influencer tạo nội dung kiểu khoe giàu. Horvath cho biết trào lưu "RichTok" rất nguy hiểm với người trẻ vì "làm lệch chuẩn về những gì chúng ta nghĩ là bình thường".

Sự bình thường đang thay đổi nhanh chóng. Không chỉ Gen Z mơ về cuộc sống màu hồng và hợp đồng thương hiệu, gần 60% người dùng trung niên sẵn sàng bỏ việc để làm influencer toàn thời gian, so với chỉ một nửa nhóm 20 tuổi.

Dù chưa nghỉ việc, 2/3 người dùng mạng sẵn sàng nhận tiền để quảng bá sản phẩm trực tuyến, theo nghiên cứu của IZEA Worldwide. Influencer cũng có khả năng tự kinh doanh cao gấp 1,5 lần người dùng bình thường, giúp họ tự do hơn trong việc xây dựng nội dung.

Tuy nhiên, cuộc sống hào nhoáng không phải lúc nào cũng sinh lời. Gần 6/10 influencer vẫn làm việc toàn thời gian và chỉ hơn một nửa từng nhận thù lao từ nhãn hàng.

"Nghiên cứu này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong khát vọng nghề nghiệp, nhờ nền kinh tế sáng tạo đang phát triển", CEO IZEA, Ted Murphy, nhận định.

Khoảng nửa số người trẻ hiện nay sẵn sàng từ bỏ công việc truyền thống để theo đuổi nghề influencer toàn thời gian, cho thấy ngành sáng tạo nội dung đang rất thu hút và ảnh hưởng mạnh mẽ.