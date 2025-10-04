KOL Mỹ tự quay cảnh mình ngã chết khi đang livestream

Bi kịch xảy ra khi Balin Miller đang chinh phục vách đá El Capitan cao hơn 900 m, nơi từng được coi là "thánh địa" của những nhà leo núi mạo hiểm.

Balin Miller đã hoàn thành cuộc leo núi và đang kéo những đồ dùng cuối cùng của mình lên. Ảnh: Dylan Miller.

Balin Miller (23 tuổi), nhà leo núi kiêm influencer, đã thiệt mạng sau cú rơi khi đang livestream leo vách đá dựng đứng ở Công viên quốc gia Yosemite, California (Mỹ). Anh trở thành người thứ 3 tử vong tại công viên nổi tiếng này chỉ trong mùa hè năm nay.

Trước đó, hàng nghìn người theo dõi hành trình của Miller qua TikTok suốt 2 ngày. Một khán giả viết: "Anh ấy đã lên tới đỉnh, nhưng khi quay lại lấy túi bị kẹt lúc kéo lên, anh trượt ngã và rơi xuống, tất cả đều hiện trên livestream", theo The Telegraph.

El Capitan, vách đá granite cao khoảng 915 m, là biểu tượng của Yosemite, thu hút các nhà leo núi từ khắp thế giới. Đây cũng là nơi Alex Honnold lập kỷ lục leo tự do (không dây) trong bộ phim tài liệu Free Solo năm 2017.

Mẹ của Miller, bà Jeanine Girard-Moorman, chia sẻ: "Thằng bé leo núi từ khi còn nhỏ. Leo núi là trái tim, là tâm hồn của nó. Con tôi yêu leo núi và chưa bao giờ vì tiền hay danh tiếng".

Balin Miller lớn lên với niềm yêu thích leo núi với anh trai và cha. Ảnh: Jeanine Girard-Moorman

Theo anh trai Dylan Miller, nạn nhân khi đó đang leo kiểu "lead rope soloing" - một phương pháp leo một mình nhưng vẫn có dây bảo hộ. Anh đã hoàn thành chặng leo 730 m mang tên Sea of Dreams và đang kéo thiết bị cuối cùng thì có thể đã tuột khỏi đầu dây.

Miller vốn là một nhà leo núi thám hiểm giàu thành tích, từng gây chú ý quốc tế khi một mình chinh phục tuyến Slovak Direct trên núi McKinley trong 56 giờ liên tục. Anh cũng đã nhiều lần solo leo ở Patagonia và dãy núi Canadian Rockies, chinh phục tuyến băng Reality Bath nổi tiếng khó khăn, suốt 37 năm không ai lặp lại.

Clint Helander, một nhà leo núi Alaska, nhận xét: "6 tháng qua của Balin là chuỗi thành tích ấn tượng nhất mà tôi biết".

Vụ tử nạn xảy ra đúng ngày đầu tiên chính phủ Mỹ đóng cửa, khi công viên vẫn mở cửa hạn chế. Dịch vụ công viên cho biết lực lượng kiểm lâm và cứu hộ đã có mặt ngay sau tai nạn, đồng thời mở cuộc điều tra.

Anh trai nạn nhân nghẹn ngào: "Thằng bé luôn nói chỉ thấy mình sống thật sự khi leo núi. Tôi là anh trai, nhưng nó mới là người thầy của tôi".

Ngoài leo núi, Miller yêu động vật, sống vui vẻ và truyền cảm hứng cho nhiều người. "Balin là nguồn cảm hứng. Nó khiến nhiều người dám làm điều tưởng chừng không thể. Tôi không thể tưởng tượng sẽ leo núi mà không có nó", người anh trai bộc bạch.