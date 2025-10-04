'Tổng tài ra lệnh đánh người' bị tố nhận vơ từ thiện

N.V.T. cho biết những tranh cãi về việc anh nhận vơ từ thiện vùng lũ chỉ là hiểu lầm. Anh cũng đã trao đổi để giải quyết với công ty tổ chức chuyến đi.

Ngày 3/10, N.V.T. (sinh năm 1998) - người từng gây chú trong vụ "khách ra lệnh đánh con trai chủ quán cà phê" ở Hà Nội - đăng tải nội dung trong chuyến thiện nguyện cứu trợ vùng lũ ở Hà Tĩnh.

"Hiện tại đoàn đã trao hết 50 phần quà và 50 triệu tiền mặt của các mạnh thường quân tới bà con xã Thạch Khê - Hà Tĩnh", T. viết.

Tuy nhiên, sau đó bà Đ.D.H., đại diện công ty tổ chức chuyến từ thiện, để lại bình luận dưới bài đăng với cảm xúc khá gay gắt: "Từ thiện cùng công ty chị thì phải ghi rõ công ty chị ra. Đừng làm như mình tự đi từ thiện".

Bình luận của bà H. lập tức thổi bùng tranh cãi, nhiều chỉ trích nhắm vào N.V.T., cho rằng anh cố tình nhận vơ công trạng để "phông bạt" sau ồn ào trước đó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào chiều 4/10, N.V.T. cho biết những tranh cãi trên mạng xuất phát từ hiểu lầm, khiến anh nhận về ý kiến không hay.

Sau khi tranh cãi trên mạng bùng nổ, N.V.T. đã liên hệ giải thích với bà Đ.D.H. và điều chỉnh nội dung bài đăng.

T. giải thích gần đây được một người quen rủ đi cứu trợ vùng lũ ở Hà Tĩnh, với tinh thần muốn giúp đỡ bà con nên anh nhận lời ngay. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, đoàn đang cần người phụ giúp khuân vác hàng hóa, nên chỉ nghĩ đơn giản là đi cùng mọi người làm việc tốt.

"Trong quá trình đó, các anh em trong đoàn có chụp ảnh và đăng bài cập nhật tình hình, tôi cũng sao chép lại nội dung và hình ảnh để chia sẻ với mọi người, hoàn toàn không biết đây là chuyến đi thuộc chương trình thiện nguyện của công ty O.H. Vì vậy, trong bài đăng ban đầu, tôi không ghi rõ tên công ty, chỉ viết chung chung như các anh em khác", anh nói.

Sau khi đăng bài, bà Đ.D.H., nhà sáng lập O.H., có để lại bình luận góp ý về việc ghi nhận đơn vị tổ chức. "Ngay sau đó, tôi và chị đã gọi điện trao đổi trực tiếp, cả hai bên đều hiểu rõ tình huống, và hiểu lầm đã được giải quyết trong tinh thần thiện chí. Tôi cũng đã cập nhật bổ sung tên công ty vào bài viết để thể hiện sự tôn trọng và minh bạch", T. cho biết.

Vì dân mạng có nhiều bình luận tiêu cực, công kích cá nhân, T. đã chủ động khóa bình luận và xóa các comment xấu, với mục đích giữ tinh thần tích cực của chuyến đi, tránh việc thiện bị biến thành đề tài tranh cãi.

T. cho biết đã copy bài đăng của những thành viên cùng đoàn, không ngờ sẽ gây hiểu nhầm. Ảnh: NVCC.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, bà Đ.D.H. cho biết tình huống tranh cãi xảy ra khiến cá nhân founder rất thất vọng. "Tôi đã trao đổi với bạn T. rồi. Tôi cũng không muốn ồn ào và sai hoàn toàn tinh thần của chuyến đi này".

Bà H. cho biết mình là người đứng ra kêu gọi mạnh thường quân cứu trợ bà con sau bão. Chuyến đi do công ty và các mạnh thường quân tin tưởng, gửi gắm.

"Bạn T. là người quen của một người tôi có biết, nhờ đi cùng, đến ngày đi tôi mới được biết thông tin này. Tôi cũng muốn bạn có một cơ hội, có thể là giúp sức cùng đoàn nên đồng ý để bạn đi. Vì vậy, khi bạn đăng ảnh nhưng không đầy đủ thông tin, tôi thực sự rất buồn và muốn góp ý để không phụ lòng các mạnh thường quân đã tin tưởng chị, không phụ lòng chính đội ngũ của mình", bà nói.

Bà H. cho biết không ngờ câu chuyện lại đang đi quá xa và sai hoàn toàn với tinh thần của chuyến đi. "Tôi thực sự buồn vì việc đáng nhẽ chị chỉ muốn làm để giúp đỡ cộng đồng, nay lại có một chiều hướng xấu xuất hiện", bà nói.

Nữ lãnh đạo công ty cho biết thêm rằng sáng 4/10, đoàn thiện nguyện của công ty đã hoàn thành 2 điểm ở Hà Tĩnh, buổi chiều tặng quà ở Nghệ An và sau đó di chuyển ra Thanh Hóa.

"Chúng tôi được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ địa phương. Lại dịp Trung thu nữa, chúng tôi muốn gửi chút niềm vui cho các em bé", bà bày tỏ.