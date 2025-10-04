Hành động dứt khoát của 3 cô cháu 'cứu' ôtô người lạ sắp bị lũ cuốn đi

Giữa dòng lũ dữ ở Tuyên Quang, 3 cô cháu liều mình chèo thuyền ra cứu chiếc ôtô đang bị cuốn trôi. Hành động này được nhiều người khen ngợi.

Chiếc xe màu đỏ được gia đình chị Mai buộc vào gốc cây ven đường để không bị lũ cuốn trôi.

Khoảng 7h ngày 1/10, khi nước lũ dâng cao 3-4 m, đường Nguyễn Trãi (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong biển nước. Trong ngôi nhà nhỏ gần đó, chị Nguyễn Tuyết Mai cùng cô Nguyễn Thanh Hương và em trai Nguyễn Cảnh Thế đang ngồi tránh lũ.

Nhìn ra ngoài, 3 cô cháu thấy một chiếc ôtô màu đỏ đang bị nước cuốn trôi. "Chiếc xe cứ xuôi theo dòng, chỉ thấy phần đuôi đỏ nổi lềnh bềnh. Lúc đó, tôi nghĩ chắc trong xe có người mắc kẹt", chị Mai kể với Tri Thức - Znews.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cả 3 vội chèo thuyền lao ra giữa dòng nước xiết, với suy nghĩ duy nhất là phải cứu người trong chiếc xe đang trôi. Lũ dâng cao, nước chảy xiết, nhưng khi đến gần, họ mới nhận ra trong xe không có ai.

Sau đó, 3 cô cháu quyết định buộc chiếc xe lại để không bị trôi ra cửa sông. Họ dùng dây cước xanh cố định đuôi và cửa xe vào gốc cây xà cừ ven đường.

"Cũng nghĩ là chắc xe trôi mất rồi, ai ngờ khi nước rút vẫn còn nguyên" chị Mai nói.

Sau khi cố định được chiếc xe, chị quay clip đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Tuy nhiên, khi đó nước vẫn dâng cao, hình ảnh trong clip không rõ ràng, không thấy biển số.

Chị Mai chia sẻ hình ảnh chiếc xe sắp bị lũ cuốn trôi lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

"Lúc đó tôi chỉ quay được mặt nước, xe chìm nghỉm rồi, chỉ nhớ là màu đỏ thôi", chị nhớ lại.

Vì vậy, khi đoạn video được chia sẻ, chủ xe cũng không nhận ra đó là xe của mình. Đến ngày hôm sau, khi nước rút, chị Mai quay lại hiện trường, chụp lại hình ảnh chiếc xe cùng biển số rồi đăng tải lại nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.

Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, người đàn ông tên Luân đã chủ động nhắn tin cho chị, xác nhận đó là xe của mình và gửi lời cảm ơn.

Theo lời kể, anh Luân đang đi công tác xa, không biết xe bị trôi. Chiếc xe được anh để ở nhà, có thể gần cửa nên khi nước lũ dâng cao đã bị cuốn đi.

Anh Luân bày tỏ lòng biết ơn khi tài sản được neo lại an toàn giữa dòng nước xiết và cho biết khi trở về sẽ đến trực tiếp cảm ơn gia đình chị Mai.

Hành động của 3 cô cháu chị Mai giữa dòng lũ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận: "Cảm ơn tấm lòng của ba cô cháu, không phải ai cũng làm được", "Giữa dòng nước lũ vẫn sẵn lòng giúp người, thật đáng quý".

Chia sẻ về hành động của mình, chị Mai khiêm tốn nói: "Giữa những ngày mưa gió, ai gặp nạn thì giúp thôi. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ mong góp một chút sức để người khác bớt thiệt hại".

Sáng 3/10, theo thống kê mới nhất từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Bualoi (bão số 10) đã khiến 51 người thiệt mạng, tăng thêm 15 trường hợp so với một ngày trước đó. Ngoài ra còn có 14 người mất tích và 164 người bị thương.

Mưa bão và sạt lở gây ách tắc tại gần 7.600 tuyến giao thông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều hạng mục hạ tầng bị hư hại nặng, gồm hơn 33.000 m bờ kè, bờ sông, bờ biển; 58 km kênh mương và hơn 200 công trình thủy lợi.

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 15.860 tỷ đồng , tăng hơn 4.000 tỷ so với ngày hôm trước. Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức thiệt hại khoảng 6.000 tỷ đồng , tiếp theo là Tuyên Quang gần 3.000 tỷ, Lào Cai hơn 2.700 tỷ và Nghệ An khoảng 2.100 tỷ đồng .

Cô Nguyễn Thanh Hương và em trai Nguyễn Cảnh Thế hỗ trợ buộc chiếc xe bằng dây cước xanh.