Hoàng Hường khoe biệt thự, xe sang trước khi bị bắt

Nhằm xây dựng uy tín để bán hàng qua mạng, Hoàng Hường liên tục phô trương sự giàu có với các clip rải tiền, khoe ở biệt thự, tri ân khách bằng ôtô.

"Hoàng Hường bị bắt" đang là tâm điểm dư luận khi doanh nhân này bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 3/10.

Theo cơ quan điều tra, người này kiếm tiền bằng cách xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trước khi bị bắt, Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường, 38 tuổi) liên tục gây chú ý và có hàng triệu người theo dõi. Giống như mô-típ chung của nhiều "phú bà", "boss", người phụ nữ quê Phú Thọ dùng chiêu bài khoe của, xây dựng cho mình hình tượng thành đạt nhằm bồi đắp lòng tin.

Clip Hoàng Hường rải tiền gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Thời điểm cuối năm 2021 - đầu năm 2022, cái tên Dược phẩm Hoàng Hường nổi lên như hiện tượng trong làng thực phẩm chức năng. Để tăng thêm độ uy tín và niềm tin với người tiêu dùng, trong các video quảng cáo, Hoàng Hường tuyên bố đã bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên.

Tuy nhiên, sự thật là các mã sản phẩm của Công ty Hoàng Hường được thuê gia công tại nhiều công ty dược phẩm.

Bên cạnh đó, để hình ảnh cá nhân thêm uy tín, Hoàng Hường thường xuyên phô trương sự giàu có như khoe sổ đỏ, tiền mặt, xe sang, hành động rải tiền khắp nhà, khoe cọc tiền tặng lì xì cho nhân viên...

Tháng 2/2024, Hoàng Hường gây xôn xao khi đăng clip rải tiền khắp nhà rồi dẫm đạp lên. Trong video, nhân vật này vừa bước xuống từ cầu thang, vừa tung những cọc tiền có mệnh giá khác nhau. Dưới nền, một lớp tiền cũng được trải kín khắp căn phòng, doanh nhân này sau đó dẫm lên.

Tuy nhiên, hành động này cũng nhận về nhiều chỉ trích khi bị cho là làm lố. Đặc biệt hình ảnh Hoàng Hường dẫm đạp lên tiền bị cho là thiếu văn hóa, thể hiện thái độ ngạo mạn và quan điểm lệch chuẩn về giá trị của đồng tiền.

Hoàng Hường cũng nhiều lần khoe trên livestream về những bất động sản mình sở hữu, nói rằng "có nhà khắp Việt Nam" và "nhiều căn bỏ trống vì không dùng đến". Nổi bật nhất là hai tòa nhà lớn, được định giá trăm tỷ đồng trên đường Nguyễn Hoàng và khu Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong một video trước đây, Hoàng Hường khoe tòa nhà 8 tầng ở đường Nguyễn Hoàng được xây dựng khi đập thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41-43-45-47. Người này nói rằng đã chi 25 tỷ đồng để sửa nhà và dùng toàn nội thất đắt tiền nhất. Bên ngoài tòa nhà này từng gắn logo tên Hoàng Hường.

Khu vực tầng một và sảnh lớn của tòa nhà cũng là bối cảnh thường xuyên lên sóng trong các buổi livestream bán hàng và nơi "dựng content" cho hàng loạt clip triệu view. Đây cũng là nơi Hoàng Hường quay clip rải tiền phản cảm, khi vừa bước xuống từ "cầu thang 5 tỷ" vừa tung cả núi tiền.

Theo giới thiệu, các tầng trên là phòng làm việc và nơi điều trị của Nha khoa Quốc tế. Người này khẳng định giá cả dịch vụ nha khoa rẻ là bởi tòa nhà thuộc sở hữu của mình, không tốn tiền thuê mặt bằng.

Tuy nhiên, vào ngày 18/6, mạng xã hội lan truyền clip dòng chữ Hoàng Hường đã bị gỡ khỏi tòa nhà này, không ít người nghi vấn thông tin trước đây chỉ là bịa đặt nhằm "phông bạt".

Hoàng Hường thường xuyên khoe hình ảnh trong biệt thự ở Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hường/Facebook.

Tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường chia sẻ hình ảnh sống trong một biệt thự hạng sang nằm trong khu Mỹ Đình. "Sau bao nhiêu biến cố thì em cũng có một ngôi nhà làm chốn đi về cho mình và con cái. Em cũng có một lời khuyên này, làm người tốt ít thôi để bình yên bên con cái và gia đình", người này nói, cho biết đã dọn về ở cùng gia đình tại đây.

"Phú bà" trên mạng còn thường xuyên khoe độ giàu có qua việc chi tiền "khủng" để lì xì nhân viên, tri ân khách hàng. Người này từng gây sốc khi tặng 5 xe ôtô cho khách mua hàng trên livestream.

Trong một buổi tặng lì xì nhân viên hồi tháng 2, Hoàng Hương cũng phô trương hết mức khi xếp tiền mệnh giá 500.000 đồng thành các cọc lớn, đặt ngay trước cửa tòa nhà để nhân viên xếp hàng nhận. Số tiền chi ra được tiết lộ là 5 tỷ đồng .

Trước khi bị bắt, Hoàng Hường là nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng. Người này có nhiều fanpage khác nhau trên Facebook đều sở hữu triệu người theo dõi, như trang Hoàng Hường có 1,3 triệu, Gia đình Hoàng Hường có 1,4 triệu, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường có 2,1 triệu, Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường là 1,5 triệu follow.

Theo ghi nhận, sáng 4/10, nhiều tài khoản mạng mang tên Hoàng Hường vẫn tiếp tục cập nhật bài đăng mới. Trang Gia đình Hoàng Hường đăng tải nhiều hình ảnh về việc đi thiện vùng lũ lụt. Tuy nhiên, một số người bình luận nhận ra đây là video cũ từ các năm trước, bày tỏ mất lòng tin và lo sợ khi từng mua hàng ủng hộ người này.