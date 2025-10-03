Hoàng Hường 'tung hoành' trên MXH trước khi bị bắt tạm giam

Trước khi bị bắt vào ngày 3/10, TikToker Hoàng Hường vẫn quảng cáo sản phẩm làm răng sứ và đi từ thiện.

Chân dung Hoàng Hường. Ảnh: FBNV.

Ngày 3/10, Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) chính thức bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bà Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên bị bắt cùng ngày, thông tin từ Thời sự VTV.

Hệ sinh thái Hoàng Hường bao gồm Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Hình ảnh từ thiện ở bản Cha Nga đăng tải ngày 3/10. Ảnh: FBNV.

Trước khi bị công an bắt giữ, nữ doanh nhân vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Các fanpage như Gia Đình Hoàng Hường (1,4 triệu lượt theo dõi), Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (2,1 triệu theo dõi), Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường (1,5 triệu lượt theo dõi) đồng loạt đăng tải bài viết liên quan đến sản phẩm làm răng sứ, hình ảnh trước - sau của khách hàng, đặc biệt là công tác từ thiện của bà Hường.

Trong khi đó, website của Meli lại chạy chương trình khuyến mãi nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 5 sản phẩm làm nên tên tuổi của Hoàng Hường như bộ kem nám Meli Healthy Care, dầu gội phủ bạc Hoàng Hường Meli... vẫn tiếp tục bán.

Trước đó, vào thời điểm dính ồn ào vi phạm quảng cáo vào tháng 6, bà Hường cho ẩn tất cả, chỉ chừa 2 sản phẩm là dầu gội thảo dược Meli và dầu gội phủ bạc Meli.

Hoàng Hường được biết đến như một nữ doanh nhân "thành đạt", nổi tiếng thông qua loạt quảng cáo lố từ năm 2022. "Chữa hôi miệng tận kiếp trước", "trị xương khớp không cần đến thuốc tây"... là một số câu nói "nổ" gây ngán ngẩm của người này.

Cùng năm, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tháng 4 năm nay, Hoàng Hường tiếp tục bị "réo tên" vì quảng cáo gây hiểu nhầm. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý quảng cáo sai phạm trên fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng". Một tháng sau, người này tiếp tục sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương quảng cáo sản phẩm Hoạt huyết Gold HH, Tuyến tiền liệt Latimen...

Bất chấp bị nhắc nhở nhiều lần, các trang MXH của Hoàng Hường vẫn hoạt động thường xuyên như chưa bị cảnh báo. Bên cạnh đó, phong cách bán hàng của người này cũng vấp phải nhiều tranh cãi khi kết hợp cùng một số KOL, song có lần dẫn đến xích mích và dừng hợp tác.