Hot girl Võ Ngọc Trân công khai bạn trai

Ngày 4/10, hot girl Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) công khai bạn trai trên trang cá nhân với hơn nửa triệu người theo dõi. "Finally, she’s finally gone public about having a boyfriend (Tạm dịch: Cuối cùng, cô ấy cuối cùng cũng công khai về việc có bạn trai)", cô viết. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng.