Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Hot girl Võ Ngọc Trân công khai bạn trai

  • Thứ bảy, 4/10/2025 17:17 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Võ Ngọc Trân lần đầu công khai bạn trai trong khoảnh khắc ngọt ngào bên biển, thu hút hàng trăm lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Hot girl Vo Ngoc Tran anh 1

Ngày 4/10, hot girl Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) công khai bạn trai trên trang cá nhân với hơn nửa triệu người theo dõi. "Finally, she’s finally gone public about having a boyfriend (Tạm dịch: Cuối cùng, cô ấy cuối cùng cũng công khai về việc có bạn trai)", cô viết. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng.
Hot girl Vo Ngoc Tran anh 2Hot girl Vo Ngoc Tran anh 3

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Võ Ngọc Trân diện váy trắng chấm bi cổ điển, mái tóc dài buông xõa, khoe vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa. Bạn trai cô lịch lãm trong vest đen, quỳ gối trao hoa, nắm tay và hôn cô. Không gian được trang trí bằng hàng nghìn đóa hồng pastel xếp thành trái tim khổng lồ hướng ra biển, trên bàn phủ khăn hoa tinh xảo, bó hoa hồng cùng nến trắng lung linh, tạo nên bầu không khí ngọt ngào.
Hot girl Vo Ngoc Tran anh 4

Đây là lần hiếm hoi Võ Ngọc Trân công khai hình ảnh bạn trai trên mạng xã hội. Bạn trai cô có tên tài khoản là Tony Minh. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại khách sạn sang trọng, lái xe hàng hiệu.
Hot girl Vo Ngoc Tran anh 5Hot girl Vo Ngoc Tran anh 6

Thời gian gần đây, các bộ trang phục của Ngọc Trân, từ váy hoa điệu đà, váy trễ vai đến bikini hay áo bra top, đều thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và sự tự tin. Ngoài ngoại hình nổi bật, cô còn duy trì vóc dáng săn chắc với vòng eo "con kiến" và đường cong cân đối nhờ luyện tập thường xuyên.
Hot girl Vo Ngoc Tran anh 7

Trên mạng xã hội, Võ Ngọc Trân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh dùng đồ hiệu, đi xe sang, du lịch xa xỉ. Cô không ít lần "flex" khả năng kiếm tiền từ khi khi còn trẻ như đặt cọc 500 triệu đồng để mua nhà vào sinh nhật lần thứ 21, mua miếng đất đầu tiên năm 17 tuổi, tiết lộ thu nhập hơn 300 triệu/ tháng, có 2 sổ tiết kiệm...
Hot girl Vo Ngoc Tran anh 8Hot girl Vo Ngoc Tran anh 9

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Võ Ngọc Trân từng là học sinh THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM). "Nữ thần học đường", "hot girl vạn người mê" là những mỹ từ dân mạng dành cho cô nàng sinh năm 2001) nhờ gương mặt "đẹp không góc chết" và thân hình gợi cảm, vòng eo siêu nhỏ. Cô được nhiều trang báo Trung Quốc, Hàn Quốc khen ngợi nhan sắc.

Nữ quyền có từ bao giờ?

Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Hành động dứt khoát của 3 cô cháu 'cứu' ôtô người lạ sắp bị lũ cuốn đi

Giữa dòng lũ dữ ở Tuyên Quang, 3 cô cháu liều mình chèo thuyền ra cứu chiếc ôtô đang bị cuốn trôi. Hành động này được nhiều người khen ngợi.

2 giờ trước

Hoàng Hoàng

Ảnh: @vox.ngoc.traan/Instagram.

Hot girl Võ Ngọc Trân hot girl Võ Ngọc Trân TP.HCM bạn trai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý