Hot girl Võ Ngọc Trân công khai bạn trai

Ngày 4/10, hot girl Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) công khai bạn trai trên trang cá nhân với hơn nửa triệu người theo dõi. "Finally, she’s finally gone public about having a boyfriend (Tạm dịch: Cuối cùng, cô ấy cuối cùng cũng công khai về việc có bạn trai)", cô viết. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Võ Ngọc Trân diện váy trắng chấm bi cổ điển, mái tóc dài buông xõa, khoe vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa. Bạn trai cô lịch lãm trong vest đen, quỳ gối trao hoa, nắm tay và hôn cô. Không gian được trang trí bằng hàng nghìn đóa hồng pastel xếp thành trái tim khổng lồ hướng ra biển, trên bàn phủ khăn hoa tinh xảo, bó hoa hồng cùng nến trắng lung linh, tạo nên bầu không khí ngọt ngào.
Đây là lần hiếm hoi Võ Ngọc Trân công khai hình ảnh bạn trai trên mạng xã hội. Bạn trai cô có tên tài khoản là Tony Minh. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại khách sạn sang trọng, lái xe hàng hiệu.
Thời gian gần đây, các bộ trang phục của Ngọc Trân, từ váy hoa điệu đà, váy trễ vai đến bikini hay áo bra top, đều thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và sự tự tin. Ngoài ngoại hình nổi bật, cô còn duy trì vóc dáng săn chắc với vòng eo "con kiến" và đường cong cân đối nhờ luyện tập thường xuyên.
Trên mạng xã hội, Võ Ngọc Trân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh dùng đồ hiệu, đi xe sang, du lịch xa xỉ. Cô không ít lần "flex" khả năng kiếm tiền từ khi khi còn trẻ như đặt cọc 500 triệu đồng để mua nhà vào sinh nhật lần thứ 21, mua miếng đất đầu tiên năm 17 tuổi, tiết lộ thu nhập hơn 300 triệu/ tháng, có 2 sổ tiết kiệm...
Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Võ Ngọc Trân từng là học sinh THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM). "Nữ thần học đường", "hot girl vạn người mê" là những mỹ từ dân mạng dành cho cô nàng sinh năm 2001) nhờ gương mặt "đẹp không góc chết" và thân hình gợi cảm, vòng eo siêu nhỏ. Cô được nhiều trang báo Trung Quốc, Hàn Quốc khen ngợi nhan sắc.
