Phản ứng của chủ vựa ve chai khi bé gái bán nhẫn vàng lấy 20.000 đồng

  • Chủ nhật, 5/10/2025 18:20 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chủ vựa ve chai tại Hưng Yên nhận nhiều lời khen khi đồng ý thu mua chiếc nhẫn cho bé gái với mục đích giữ hộ. Người này đăng đàn thông báo cho gia đình ngay sau đó.

Bức ảnh ghi lại cảnh mua bán giữa anh Quân và bé gái. Ảnh: NVCC.

Ngày 4/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé gái diện áo polo màu đỏ, quần jeans xanh, tay cầm chiếc nhẫn màu vàng đến đại lý ve chai, ngỏ ý muốn bán. Trước tình huống này, phản ứng của chủ vựa gây chú ý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Minh Quân (còn gọi là Quân Đồng Nát, chủ vựa ve chai tại Hưng Yên, gần cầu Hưng Hà) bất ngờ khi đoạn clip nhận được sự quan tâm đông đảo, thu hút hơn chục nghìn lượt xem và chia sẻ từ các Fanpage.

be gai cam nhan vang anh 1

Chiếc nhẫn được anh Quân nhắc đến trong câu chuyện. Ảnh: NVCC

Theo lời kể của anh Quân, sự việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 30/9. Bé gái áo đỏ xuất hiện trong video là con của cặp vợ chồng cách nhà anh chỉ vài trăm mét, nhưng do ít tiếp xúc, anh không nhận ra là con ai. Khi đứa trẻ nói muốn bán nhẫn, anh Quân hỏi tên, tuổi bố mẹ và đồng ý thu mua với giá 20.000 đồng.

Sau đó, người này đăng tải đoạn video trích xuất từ camera, kèm lời nhắn: "Không biết nhẫn là vàng thật hay giả, nhưng bố Dũng mẹ Hoa muốn chuộc hãy dẫn theo đúng đứa bé trong video đến chỗ tôi. Tôi giữ chiếc nhẫn hộ gia đình. Nếu tôi không mua, cháu sẽ bán cho chỗ khác là coi như mất".

Chủ ve chai cho biết thêm gia đình đứa bé đã liên hệ nhận lại chiếc nhẫn với giá thu mua vào một ngày sau đó.

Cách xử lý của chủ vựa ve chai nhận được nhiều lời khen từ cộng động mạng. "Chú quá tốt bụng", "hành động đẹp quá", "một người chủ có tâm", nhiều người để lại bình luận. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng người này cố tình tạo nội dung để câu lượt tương tác, đồng thời tò mò về giá trị chiếc nhẫn.

Trước phản ứng trái chiều, anh Quân ẩn video để tránh sự việc đi quá xa. "Tôi chỉ giữ hộ chiếc nhẫn, mọi thứ khác tôi không quan tâm. Tôi không muốn nổi tiếng cũng không tạo content gây tranh cãi", Quân nói.

