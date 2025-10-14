Bảo vệ ngã nhào khi ôtô lao qua vùng ngập sâu ở Hải Phòng

Đoạn clip ghi lại cảnh một bảo vệ bị ngã giữa dòng nước ngập ở Hải Phòng đang lan truyền trên mạng xã hội. Cửa hàng nơi xảy ra sự việc lên tiếng giải thích về tình huống này.

Sóng nước đánh ngã một bảo vệ ở Hải Phòng.

Từ khoảng 6 giờ sáng 14/10, TP Hải Phòng bắt đầu có mưa lớn. Tình trạng ngập sâu xảy ra trên nhiều tuyến đường như Cầu Đất, Trần Hưng Đạo, Lương Khánh Thiện, Đà Nẵng, Hoàng Diệu, Hàng Kênh, Văn Cao và Tô Hiệu.

Tại một cửa hàng kính mắt trên đường Lương Khánh Thiện (Hải Phòng), một người bảo vệ độ tuổi trung niên không may bị ngã khi một chiếc ôtô chạy ngang làm sóng nước dội thẳng vào. Cả người ông ướt sũng giữa dòng nước ngập.

Khoảnh khắc này được ghi lại và lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận thương cảm: “Khổ thân bác bảo vệ”, “Thương bác quá, đi làm mà ướt hết quần áo, không biết lấy gì thay”. Một số người cũng đặt câu hỏi vì sao trong lúc mưa ngập như vậy, bác bảo vệ vẫn phải đứng ngoài cửa, và tại sao cửa hàng không cho ông vào bên trong trú tạm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cửa hàng cho biết: “Thực tế, tình huống trong video chỉ là một sự cố nhỏ xảy ra trong lúc cửa hàng bị ngập do mưa lớn, toàn bộ nhân viên cửa hàng và chú bảo vệ đang cùng nhau mỗi người một khâu để xử lý việc chống ngập. Đến thời điểm hiện tại mọi việc cũng đã dần khắc phục ổn thoả”.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng ngập lụt. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trận mưa lớn sáng nay khiến nhiều tuyến đường trọng điểm ở Hải Phòng bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân và các cơ sở kinh doanh. Đến chiều 14/10, nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm vẫn chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động buôn bán của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn sang, miền Bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có mưa từ ngày 13 đến 15/10.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h hôm qua đến 7h sáng nay ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-40 mm. Dự báo từ nay đến hết ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ mưa 30-70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130 mm, trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm.