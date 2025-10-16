Ác mộng sau vụ thanh niên Hàn Quốc livestream 'ổ tội phạm' ở Campuchia

Một BJ Hàn Quốc phát trực tiếp từ “ổ tội phạm” ở Campuchia, kêu gọi thả con tin, cho thấy làn sóng “tự xử” ngày càng lan rộng trên mạng xã hội lẫn đời thực.

Thanh niên Hàn Quốc gây sốc khi tới tận khu vực tội phạm ở Campuchia và livestream.

Sau khi các nhóm “tự xử” (tự truy tìm tội phạm) của người Hàn Quốc xuất hiện tại Campuchia, một BJ (phát thanh viên mạng) cũng đã tới hiện trường, phát trực tiếp từ khu vực được coi là “ổ tội phạm” để kêu gọi trả tự do cho người Hàn bị giam giữ.

Tình trạng này phản ánh sự quan tâm của công chúng với các khu vực phạm tội xuyên biên giới, khoảng trống quyền lực, dẫn tới làn sóng “tự giải quyết” và sự nở rộ của tin giả trên mạng xã hội, theo JoongAng.

Phát trực tiếp tại khu tội phạm

Ngày 12/10, một BJ người Hàn Quốc (gọi tắt là A) đã phát sóng trực tiếp trên nền tảng phát sóng trực tuyến SOOP (trước đây là AfreecaTV), từ khu vực Wengu, ngoại ô Phnom Penh. Đây là một trong ba “khu vực tội phạm” lớn nhất Campuchia, bên cạnh “khu Thái tử” và “khu Xoài”.

A một mình đứng trước cổng khu vực, hô vang: “Hãy thả người Hàn Quốc ra”, “Hãy trả tự do cho các nạn nhân bị giam giữ trái phép”. Khi buổi livestream kéo dài, người trong khu đã xuất hiện, chụp ảnh gương mặt A.

Lượt người xem trực tiếp có lúc vượt 20.000 người. Sau đó, phía nền tảng SOOP yêu cầu A dừng phát sóng vì lo ngại an toàn cá nhân. Quản trị viên viết trong phần bình luận: “Có người địa phương đang chụp ảnh A. Việc phát sóng gần khu tội phạm có thể gây nguy hiểm. Chúng tôi yêu cầu ngừng truyền hình trực tiếp tại đây”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó, tối 10/10, đã nâng cảnh báo du lịch đặc biệt với thủ đô Phnom Penh. A rời Hàn Quốc tối 11/10 và sáng hôm sau đã có mặt ở khu Wengu. Trong thông báo sau phát sóng, A trấn an người theo dõi: “Hiện tôi đang trở về chỗ nghỉ. Tài xế thả tôi ở một nơi khác, nên tôi giả vờ tiếp tục phát sóng để tránh bị theo dõi. Mọi người đừng lo”.

“Tự xử” lan rộng trên mạng

Không chỉ hành động ngoài đời, các nỗ lực “tự xử” cũng lan sang môi trường trực tuyến. Ngày 13/10, trên một kênh Telegram, một bài đăng mang tiêu đề “Toàn cảnh vụ án” được chia sẻ, liên quan đến cái chết của một thanh niên người Hàn 22 tuổi, họ Park, được cho là bị tra tấn đến chết tại Campuchia.

Bài viết cáo buộc nghi phạm chính là một người Trung Quốc họ Lý (34 tuổi), kẻ đã ép Park sử dụng ma túy rồi quay lại cảnh tra tấn. Người đăng bài là “Cheonma” - chủ kênh Telegram - còn khẳng định Lý từng là “đầu mối phân phối” trong vụ nước uống pha ma túy tại Gangnam năm 2023, khi 13 học sinh bị phát đồ uống có pha methamphetamine dưới vỏ bọc “thử miễn phí”.

Ảnh hộ chiếu của một người đàn ông Trung Quốc bị đăng trên kênh Telegram "Cheonma".

“Cheonma” cho biết động cơ lập kênh là “ngăn chặn tội phạm” và kêu gọi cơ quan chức năng Hàn Quốc truy bắt các thành viên còn ở trong nước. Trong bối cảnh người Hàn tại Campuchia khó nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cảnh sát hoặc cơ quan ngoại giao, kênh này nhận được nhiều lời ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, các kênh kiểu này đang mọc lên ồ ạt, kéo theo sự lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng. Một số kênh khác thậm chí lan truyền tin đồn rằng trong các “khu tội phạm” ở Campuchia có nuôi sư tử, hổ để xử lý thi thể nạn nhân - thông tin không có bằng chứng xác thực.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng “tự xử” này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cũng như "cơn ác mộng" tin giả. Giáo sư Lee Yun Ho, Khoa Hành chính Cảnh sát, Đại học Dongguk, nhận định: “Dù động cơ có chính nghĩa, một cá nhân không thể xâm phạm quyền con người của người khác. Điều này có thể dẫn đến những nạn nhân vô tội”.

Giáo sư Oh Yoon Sung, Đại học Soonchunhyang, cảnh báo: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chừng nào khoảng trống thực thi công quyền còn tồn tại, các hành vi ‘tự xử’ sẽ tiếp tục lan rộng”.