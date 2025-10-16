Vợ chồng Trung Quốc nổi tiếng vì 'dùng chung một khuôn mặt'

Một cặp vợ chồng trẻ ở miền Nam Trung Quốc khiến cư dân mạng vừa bật cười vừa ngỡ ngàng sau khi những video lan truyền cho thấy họ giống nhau đến mức khó tin.

Sau đám cưới, Liang và He đồng sáng lập một cửa hàng thuốc thảo dược vào năm 2023. Ảnh: SCMP.

Liang Caiyu và chồng là He Xiansheng, đều ngoài 20 tuổi, sống tại thành phố Đông Quản (tỉnh Quảng Đông). Họ nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin nhờ những video ngắn thể hiện gương mặt và biểu cảm giống hệt nhau.

Một video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mang tựa đề "Ai là chồng, ai là vợ?", ghi lại cảnh cả hai đội tóc giả, đứng cạnh nhau và cùng làm nét mặt giống nhau như “bản sao copy-paste", theo SCMP.

Trong clip khác, He Xiansheng được vợ hóa trang để trông giống hệt cô. Video này nhận được hơn 352.000 lượt thích cùng dòng chú thích hài hước: "Giờ thì đúng là chị em thật rồi".

Theo chia sẻ của Liang, cả hai đều sinh ra trong gia đình có hơn 40 năm truyền thống kinh doanh thuốc Đông y. Họ gặp nhau qua mai mối và kết hôn sau 6 tháng tìm hiểu.

Năm 2023, cặp đôi mở một cửa hàng thuốc Đông y riêng. Anh He phụ trách nấu các loại trà thảo mộc, súp dưỡng sinh, còn Liang đảm nhiệm việc quảng bá.

"Khi mới quen, tôi không thấy chúng tôi giống nhau chút nào. Nhưng sống cùng nhau nhiều năm, tôi bắt đầu nhận ra hai người ngày càng giống nhau hơn. 2 năm nay, chúng tôi gần như ở bên nhau suốt ngày. Có lẽ vì vậy mà khuôn mặt cũng dần 'hòa làm một'", Liang kể.

Theo Liang (trái), cặp đôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò và kết hôn chỉ 6 tháng sau đó, mỗi người đến từ những gia đình có lịch sử 40 năm kinh doanh thuốc thảo dược truyền thống. Ảnh: SCMP.

Ban đầu, việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn. Nhưng sự giống nhau bất ngờ lại trở thành "chiêu quảng cáo" hiệu quả, giúp cửa hàng được biết đến rộng rãi.

Dù tính cách hướng nội, He Xiansheng ban đầu khá ngại khi phải giả gái quay video. Tuy nhiên, anh dần chấp nhận sau khi thấy vợ miệt mài tìm ý tưởng và dựng clip tới khuya.

Khi rảnh, cả hai thường lái xe đến trang trại dược liệu để quay cảnh hái, phơi và đóng gói thảo mộc.

Nội dung kênh của họ dần kết hợp giữa kiến thức y học cổ truyền và hài hước đời thường, chẳng hạn hướng dẫn cách chọn nhân sâm Mỹ chất lượng hay dùng Wuji Baifeng Wan (Bạch Phượng Hoàn) để nấu súp tứ vật.

Trên mạng, nhiều người cảm thấy thích thú trước câu chuyện của cặp đôi. Một người bình luận: "Không chỉ giống, mà là y hệt. Đến nếp cằm đôi cũng trùng khớp". Người khác viết: "Hai người không phải giống nhau, mà đang dùng chung một khuôn mặt đấy!".

Có người còn đùa: "Đi xét nghiệm ADN đi, lỡ đâu lại là anh em ruột thất lạc thì sao?".