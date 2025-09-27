Kỳ lạ bé gái Đắk Lắk có 2 màu mắt

Bé Phạm Yến Đan có đôi mắt đặc biệt, một bên đen như đất mẹ, một bên xanh như dòng suối đầu nguồn trong trẻo.

Cô bé gây chú ý với đôi mắt hiếm gặp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ hình ảnh một cô bé ở tỉnh Đắk Lắk sở hữu đôi mắt đặc biệt: một bên đen thẳm như màu đất mẹ, một bên xanh biếc như màu xanh của nước suối, của trời.

Cô bé Phạm Yến Đan (12 tuổi, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) là người sở hữu đôi mắt kỳ lạ ấy, Đan cũng là minh chứng về nghị lực và khát vọng của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mẹ bé là anh Tống Thành Hùng (33 tuổi) và chị Phạm Thị Kim Yến (38 tuổi, cùng trú tại buôn Ea Kmar, xã Dray Bhăng) đều bị câm điếc bẩm sinh.

Đôi mắt hai màu kỳ lạ

Cả bố và mẹ đều bị câm điếc bẩm sinh nhưng từ khi chào đời, Yến Đan là một cô bé khỏe mạnh, hồn nhiên, có thể nghe, nói và học tập như bao bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt hơn, đôi mắt hai màu của Đan trở thành điểm nhấn khiến bất cứ ai chạm ánh nhìn cũng bị hút hồn và tò mò.

Người đầu tiên trong trường nhận ra ra sự đặc biệt ấy là cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên Mỹ thuật, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái.

Cô Thảo nhớ lại: “Cách đây 3 năm, trong một tiết dạy Mỹ Thuật tại lớp em Đan, tôi nhận thấy khuôn mặt của cô học trò này khác hẳn những đứa trẻ cùng lớp. Mũi của em hơi thấp, phần đầu sống mũi bẹp xuống, đôi mắt lại khá sát nhau. Khi quan sát kỹ, tôi càng bất ngờ hơn khi nhận thấy em có một bên mắt màu xanh và một bên mắt màu đen. Rất lạ, nhưng cũng rất cuốn hút”.

Xuất phát từ đôi mắt đặc biệt ấy, mỗi lần dạy lớp của Đan, cô Thảo lại tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng cô học trò đặc biệt rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Không ngờ, những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Từ đó, có nhiều nhiếp ảnh gia đã tìm đến tận nơi để chụp hình nghệ thuật về Đan và đôi mắt hai màu của cô bé vùng đất Dray Bhăng trở thành câu chuyện khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa trầm trồ ngợi khen.

Thầy Phan Anh Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C - nơi Đan học chia sẻ: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ mắt em Đan bị tật, nhưng khi tìm hiểu thì thấy thị lực hoàn toàn bình thường”.

Một giáo viên khác trong trường cũng thốt lên: “Gắn bó với nghề giáo 30 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp học trò có đôi mắt kỳ lạ đến vậy. Lạ, nhưng rất đẹp”.

Yến Đan được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả bố và mẹ đều bị câm điếc bẩm sinh.

Trái với sự hiếu kỳ của nhiều người, với gia đình, đôi mắt hai màu của Yến Đan chẳng có gì làm lạ. Do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên bố mẹ em phải tha hương làm ăn xa, để Yến Đan ở cùng ông bà. Chỉ đến sau khi dịch Covid-19 bùng phát, mẹ Đan mới ở nhà thường xuyên hơn để chăm sóc và đưa đón con đến lớp.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của Yến Đan, thầy cô trong trường luôn dành cho em sự quan tâm, động viên. Dịp khai giảng năm học 2025-2026, Đan còn được các nhà hảo tâm tặng xe đạp, sách vở, cặp bút... để Đan có thêm động lực vươn lên.

Không chỉ vậy, các bạn cùng lớp cũng thương yêu, che chở em nhiều hơn. Cô Thảo kể: “Mỗi lần Đan bị ai đó trêu chọc, cả lớp lại đứng ra bênh vực. Chính tình thương, sự đoàn kết ấy đã giúp Đan dần tự tin hơn”.

Nét vẽ thắp sáng ước mơ

Nhắc đến Yến Đan, thầy cô trong trường đều có chung một ấn tượng: một cô bé nhỏ nhắn, ít nói, thường lặng lẽ ngồi ở một góc lớp, nhưng đôi mắt lại sáng rực mỗi khi cầm bút vẽ.

Niềm say mê hội họa đến với Yến Đan từ rất sớm, ánh mắt và những bức tranh là cách em nói chuyện với bố mẹ trong căn nhà nhỏ không có âm thanh, không tiếng cười nói. Mỗi bức tranh là một câu chuyện: về một ngày đi học, một giấc mơ vừa thoáng qua, hay một nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Em nói bằng màu sắc, bằng đường nét, và bằng đôi mắt biết nói của mình với bố mẹ và thế giới xung quanh.

Yến Đan nói chuyện với bố mẹ bằng ánh mắt và những bức tranh.

Ngay từ lớp 2, Yến Đan đã bộc lộ sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng nét cọ. Mỗi tiết Mỹ thuật, cô học trò nhỏ thường mang theo đủ loại hộp màu, cặm cụi tô vẽ đến khi hoàn thành bức tranh mới chịu rời lớp.

Cô Thảo cho hay: “Nét vẽ của Đan rất chuyên nghiệp. Khi tôi yêu cầu vẽ một đề tài nào đó, em luôn nỗ lực hoàn thành đến cùng. Có hôm, hết giờ học, các bạn đã ra về hết, nhưng Đan vẫn nán lại vẽ cho xong. Với em Đan, vẽ không chỉ là niềm đam mê mà còn là ngôn ngữ giao tiếp với bố mẹ và mọi người. Đặc biệt, những bức tranh vẽ con người của Đan thường mang hơi hướng hoạt hình, còn tranh phong cảnh thì rất dễ thương, gần gũi”.

Hội họa không chỉ là sự say mê mà còn là nơi cô bé Yến Đan gửi gắm tình cảm của mình với mọi người xung quanh bằng những bức tranh phác họa hình ảnh của mình với thầy cô, bạn bè vui vẻ bên nhau. Là những điều giản dị nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, như một sợi dây gắn kết thầm lặng giữa Yến Đan với mọi người trong mái trường.

Yên Đan vui vẻ bên cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên Mỹ thuật.

Thông tin từ nhà trường, thời gian qua, Yến Đan từng tham gia nhiều cuộc thi vẽ do trường và địa phương tổ chức. Dù chưa giành giải cao, nhưng sự cố gắng của em đã trở thành tấm gương cho nhiều học sinh. Ngoài giờ học, cô bé còn phụ giúp gia đình làm việc nhà, biết chăm lo, lễ phép nên ai cũng yêu mến.

Khi được hỏi về ước mơ, Đan khẽ cười: “Sau này em muốn trở thành họa sĩ, được vẽ những hình ảnh thân thương của quê hương, đất nước, để góp phần xây dựng Tổ quốc”.

Không chỉ khéo tay, Yến Đan còn là một học sinh chăm chỉ, đạt thành tích tốt ở nhiều môn học khác. Cô Phan Thị Điểm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái thông tin: “Toàn trường hiện có 722 học sinh, trong đó con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 98%. Trong số học sinh của trường, Yến Đan là trường hợp rất đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng em luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.

Cũng theo cô Điểm, nhiều học sinh trong trường thường nghỉ học theo mùa vụ để phụ giúp gia đình làm nương rẫy. Thế nhưng, em Đan lại chuyên cần đến lớp, chăm chú nghe giảng và tích cực phát biểu trong các giờ học. Nhờ vậy, những năm qua, em luôn đạt kết quả học tập nổi trội và trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.