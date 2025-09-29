Hình ảnh cụ ông Nghệ An chui gầm giường tránh bão gây xúc động

Trước giờ cơn bão Bualoi đổ bộ các tỉnh miền Trung, một cụ ông ở Nghệ An phải chui xuống gầm giường tránh trú, phòng đồ đạc rơi vỡ, nhà bị tốc mái.

Cụ ông Nghệ An chui xuống gầm giường tối 28/9 để tránh bão. Ảnh cắt từ clip.

Video ghi lại cảnh tượng cụ ông tránh bão được một fanpage chuyên chia sẻ tin tức ở Nghệ An đăng tải tối 28/9, ngay trước thềm bão Bualoi đổ bộ, khiến nhiều người thương cảm.

Trong video, một cụ ông khoảng 80 tuổi trải chiếu, chui xuống gầm giường trong nhà, chỉ cầm bên người một chiếc đài nhỏ (radio). Vì mắt kém, gầm giường hẹp, ông loay hoay tìm tư thế nằm thoải mái song vẫn cười tươi lạc quan.

Dưới video, nhiều người dân sinh sống ở các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh chia sẻ đây cũng là hình ảnh quen thuộc với họ trong những đợt bão lũ, đặc biệt là những người sinh sống trong các căn nhà cũ, mái ngói không còn kiên cố.

Chia sẻ bức ảnh bản thân và con trai nhỏ nằm dưới gầm giường trong đêm 28/9, chị Nguyen Tham bày tỏ sự đồng cảm với cụ ông trong video. "Các cháu cũng thế cụ ạ", cô viết.

"Ngày xưa nhà mình cũng vậy, ông nội mình bảo chui xuống dưới nằm, lỡ có ngói rơi rớt xuống cũng không sao", Phạm Phương kể. Trong khi đó, Quốc Việt cho biết ngoài chui xuống gầm giường, anh còn hay được ông bà hướng dẫn chui vào sập đựng lúa trú cho an toàn.

Thanh Vạn Trần chia sẻ ngoài tìm nơi kiên cố lánh tạm, cô còn dặn người nhà đội thêm mũ bảo hiểm, dự phòng một chai nước uống.

Nhiều nơi tại phường Cửa Lò (Nghệ An) bị thiệt hại do bão. Hình ảnh ghi nhận lúc 7h sáng 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) với cường độ mạnh và phạm vi rộng, người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gần như trải qua một đêm trắng. Nhiều nơi ghi nhận cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái, sập tường. Thậm chí, nhiều người dân sinh sống trong một số chung cư tại Nghệ An cũng chia sẻ hình ảnh gió mạnh làm bong tróc, hư hại cơ sở vật chất.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lúc 5h sáng 29/9, bão vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu sau hơn 7 giờ quần thảo ở Nghệ An - Hà Tĩnh. Hệ thống điện ở một số khu vực bị gián đoạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong sáng 29/9, bão sẽ đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.