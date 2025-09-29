Cảnh ấm lòng khi dông lốc 'xé toạc' rạp cưới ở Đà Nẵng

Hơn 20 người phụ giúp di dời mâm cưới, dựng rạp tạm tại một công ty gần đó để hôn lễ của cô dâu Lưu Sương và chú rể Tấn Trường được tiếp tục.

Người Đà Nẵng xúm vào giúp di dời 80 mâm cỗ cưới khi bão số 10 đổ bộ Ngày 28/9, bão số 10 tiến gần khu vực Đà Nẵng. Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió "xé toạc", bàn ghế ngổn ngang. Giữa lúc hoạn nạn, cặp đôi chứng kiến tình bà con chòm xóm khi hơn 20 người phụ giúp di dời 80 mâm cưới.

Tấn Trường - Lưu Sương tổ chức tiệc cưới vào ngày 28/9. Sự kiện được lên kế hoạch nhiều tháng, mọi khâu suôn sẻ cho đến khi cơn bão 10 đổ bộ Đà Nẵng. Giữa lúc khó khăn, cặp đôi cảm nhận rõ tình bà con chòm xóm.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 28/9, lễ thành hôn của cặp đôi được tổ chức tại sân vận động thuộc xã Duy Xuyên. Tuy nhiên, đến khoảng 8h, bão Bualoi quần thảo Đà Nẵng "xé tan" rạp cưới, gió thổi bay các phụ kiện trang trí, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi. Trong khi đó, thức ăn đã khách đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi phục vụ khách.

Rạp cưới của Tấn Trường - Lưu Sương bị gió quật ngày 28/9. Ảnh: Duy Xuyên.

Giữa lúc bối rối chưa biết xoay sở thế nào, cô dâu Lưu Sương xúc động khi lãnh đạo một công ty gần đó cho mượn khuôn viên bên trong nhà máy. 30 phút sau, dưới sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, 80 mâm cưới cùng bàn ghế được di dời vào khu vực an toàn. Ngày trọng đại củ được tiếp tục ngay sau đó.

"Sự cố ngoài ý muốn nhưng bà con vẫn hỗ trợ nhiệt tình và tiếp tục đến chung vui cùng gia đình. Giữa lúc bão, sự hiện diện của bạn bè, quan khách là món quà ý nghĩa nhất mà gia đình chúng tôi", đại diện nhà trai chia sẻ.

Sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 15. Đến sáng ngày 29/9, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, người dân khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục hứng chịu sức gió cấp 11, mưa như trút nước, dù bão quần thảo nhiều giờ liền trước đó.

Cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá bão Bualoi có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn so với bão số 5.

Hình ảnh gió bão tàn phá, gây thiệt hại tại phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 7h sáng 29/9. Ảnh: Việt Linh.